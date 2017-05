Buteurs africains: Maxwel Cornet, un Eléphant brillant pour Lyon

Grâce à un doublé de son attaquant ivoirien Maxwel Cornet, l’Olympique lyonnais a fait un grand pas vers la Ligue Europa. Yannis Salibur a également fait une grosse impression avec Guingamp. Ailleurs en Europe, Pierre-Emerick Aubameyang, Baldé Diao Keita et Cédric Bakambu se sont encore illustrés. Et une mention spéciale pour Riyad Mahrez, un Algérien dans l'histoire de la Premier League.

Angleterre / Premier League – 36e journée

Il aura fallu attendre le mois de mai pour que Mame Biram Diouf marque son premier but de la saison. Le Sénégalais a égalisé pour Stoke City sur le terrain de Bournemouth (2-2). Le champion d’Angleterre en titre, Leicester, a assuré son maintien en s’imposant largement contre Watford (3-0). Le milieu de terrain nigérian Wilfred Ndidi a ouvert le score.

Puis, l’Algérien Riyad Mahrez a fait le break en se montrant plus prompt que la défense de Watford. Par ailleurs, Mahrez est devenu le premier joueur algérien à atteindre la barre des 100 matches en Premier League.

Allemagne / Bundesliga – 32e journée

Après avoir manqué un penalty (tir trop croisé), Pierre-Emerick Aubameyang s’est racheté en marquant de la tête un vrai but de renard des surfaces pour le Borussia Dortmund contre Hoffenheim (2-1). Le Gabonais rejoint Robert Lewandowski en tête du classement des buteurs (28 réalisations).

Le promu Leipzig a validé son ticket pour la prochaine Ligue des champions grâce à sa victoire obtenue sur la pelouse du Hertha Berlin (1-4). Dans les dernières minutes, le Germano-éthiopien Davie Selke a inscrit un doublé entérinant ce succès. Peu avant, Rani Khedira (le frère de Sami), qui possède les nationalités allemande et tunisienne, avait marqué contre son camp en faveur du Hertha. Wolfsburg s’est imposé à Francfort (0-2) avec un premier but signé du Germano-béninois Daniel Divadi.

France / Ligue 1 – 36e journée

Sur penalty, l’Algérien Adam Ounas a ouvert le score pour Bordeaux à Saint-Etienne (2-2). Le FC Metz a obtenu son maintien en Ligue 1 grâce à sa victoire à Lille (0-2). Le Camerounais Georges Mandjeck a montré la voie en marquant le premier but, d’un tir en pivot dans la surface. L’objectif maintien se complique encore pour Nancy, giflé par Monaco (0-3). Le Franco-congolais Tobias Bodila a été malheureux en déviant dans ses filets un centre de Valère Germain, permettant à l’ASM d’ouvrir le score.

Belle soirée samedi en Bretagne pour Yannis Salibur avec Guingamp. Les Bretons ont écrasé Dijon (4-0) avec deux buts (dont un penalty) du Franco-congolais, ainsi qu’une passe décisive pour Jimmy Briand. Dimanche, Lyon a dû s’employer pour battre Nantes (3-2). Et l’OL peut remercier Maxwel Cornet. L’Ivorien, entré à l’heure de jeu, a marqué les deux buts de la victoire en 10 minutes, d’abord de la tête, puis d’une volée bien placée. Rennes a battu Montpellier (1-0) grâce au Congolais Firmin Mubele, Celui-ci a fêté son 3e but de la saison avec sa petite fille, présente dans les tribunes.

Espagne / Liga – 36e journée

Un seul buteur africain en Espagne cette semaine. Le Congolais Cédric Bakambu a égalisé pour Villarreal sur le terrain du FC Barcelone, mais cela n’a pas suffi pour battre l’armada blaugrana (4-1). L’ancien Sochalien en est à 11 buts en Liga, presque autant que la saison dernière (12).

Italie / Serie A – 35e journée

Nouveau gros carton pour la Lazio Rome face à la Sampdoria (7-3). Et c’est Baldé Diao Keita qui a (encore) montré l’exemple en marquant le premier but. La semaine dernière, le Sénégalais avait inscrit un doublé contre la Roma dans le fameux derby de la capitale. Il en est à 14 buts en Serie A, dont 6 sur ses trois derniers matches.

Belgique / Jupiler Pro League – Playoffs 7e journée

Dans le groupe Ligue Europa, Waasland-Beveren s’est imposé à Malines (1-3) avec un doublé de Zinho Gano, l’attaquant belge d’origine bissau-guinéenne. Courtrai s’est effondré contre le KSV Roeselare (0-3) avec notamment un but du Franco-algérien Samy Kheli et un but du Nigérian Saviour Godwin. L’Union Saint-Gilloise s’est inclinée à Lierse (2-1) malgré une réalisation du Belgo-marocain Mohammed Aoulad. Mouscron a neutralisé Lokeren (2-2) grâce à ses deux Belgo-congolais Aristote Nkaka et Nathan Kabasele. Le prodige nigérian Henry Onyekuru a inscrit son 19e but de la saison, mais ça n’a pas suffi pour Eupen. C’est Genk qui l’a emporté à domicile (2-1) avec un deuxième but signé du Tanzanien Mbwana Samatta.

Dans le groupe championnat, Ostende a eu le dernier mot contre La Gantoise (4-3) avec un premier but signé du Camerounais Sébastien Siani. Le milieu de terrain a inscrit son 2e but de la saison, une semaine après le premier.

Pays-Bas / Eredivisie – 33e journée

Le PSV Eindhoven a perdu ses dernières illusions d’accrocher la 2e place. La faute à un match nul concédé à Groningen (1-1). Le Marocain Mimoun Mahi a marqué le but crucial pour Groningen. Roda, grâce au Nigérian Abdul Ajagun, a fait un grand pas vers le maintien en battant Willem II (1-0).

Turquie / Super Lig – 30e journée

Kayserispor a pris six points d’avance sur la zone de relégation en allant battre Trabzonspor (2-3) avec un doublé déterminant du Nigérian Raheem Lawal. Rizespor devra se battre dans les quatre dernières journées pour sortir de la zone rouge. Mais le carton contre Bursaspor lance bien ce défi (6-0). Leonard Kweuke a inscrit un doublé (il en est à 12 réalisations cette saison) et les Nigérians Bright Edomwonyi et Nosa Igiebor ont marqué les 5e et 6e buts. Dans le choc du haut de tableau, Besiktas a cru faire le trou en tête grâce à un but du Camerounais Vincent Aboubakar, mais Fenerbaçe a égalisé dans les dernières secondes (1-1).

Plus tôt, le 1er mai, Galatasaray a gagné à Bursaspor (0-5) avec un but de Bruma, le Portugais originaire de Guinée-Bissau.