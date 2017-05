Prix Marc-Vivien Foé: Boudebouz, Moukandjo et Seri, les trois finalistes

Après les noms des treize finalistes pour le titre de meilleur joueur africain du Championnat de France de football (Ligue 1) qui avaient été dévoilés le 10 avril 2017 par RFI et France 24, il ne sont désormais plus que trois en lice : Ryad Boudebouz, Benjamain Moukandjo et Jean Michaël Seri. L’un d’entre eux succèdera au Marocain Sofiane Boufal, vainqueur du Prix Marc-Vivien Foé 2016.

Qui de Ryad Boudebouz, joueur de Montpellier et international algérien, de Benjamin Moukandjo qui évolue à Lorient et qui est devenu champion d’Afrique en février dernier avec le Cameroun et de l’Ivoirien Jean Michaël Seri, pièce maîtresse du jeu de Nice, sera désigné Prix Marc-Vivien Foé 2017 ? Ces trois noms ont été largement plébiscités par le jury fort de 66 votants.

Ryad Boudebouz. REUTERS/Jean-Paul Pelissier

En ce qui concerne l’Algérien Ryad Boudebouz, on notera son rôle primordial avec Montpellier cette saison. Le milieu de terrain formé au FC Sochaux/Montbéliard et qui est passé par Bastia a participé à 30 matches en championnat, tous comme titulaire. Malgré une période d’absence pour cause de blessure qui l’a empêché de participer à la CAN 2017 au Gabon, le Fennec a inscrit 11 buts et délivré 8 passes décisives.

Benjamin Moukandjo. AFP PHOTO / JEAN-SEBASTIEN EVRARD

Benjamin Moukandjo, qui est rentré de la CAN au Gabon auréolé d’un titre de champion d’Afrique, a quant à lui été indispensable à l’effectif lorientais en très mauvaise passe une grande partie de la saison. L’attaquant camerounais a marqué 13 buts dont 9 à l’extérieur en 25 rencontres. Benjamin Moukandjo a donc joué un rôle fondamental pour Lorient désormais sorti de la zone de relégation. On se souviendra de son doublé le 8 avril dernier sur le terrain de l’Olympique lyonnais (1-4).

Jean Michaël Seri. REUTERS/Eric Gaillard

Véritable révélation de l'entrejeu niçois, Jean Michaël Seri a largement contribué à la bonne saison des Aiglons, assurés de terminer au minimum à la troisième place du championnat. L’international ivoirien, qui a participé à la CAN 2017 au Gabon, a joué 31 matches comme titulaire avec 6 buts et 10 passes décisives. Ce qui en fait le deuxième meilleur passeur de la Ligue 1 juste derrière le Marseillais Morgan Sanson.

Le nom du lauréat sera dévoilé le dimanche 14 mai prochain.



PRIX MARC-VIVIEN FOÉ : LES PRÉCÉDENTS LAURÉATS

2009 : Marouane Chamakh (Maroc)

2010 : Gervinho (Côte d’Ivoire)

2011 : Gervinho (Côte d’Ivoire)

2012 : Younès Belhanda (Maroc)

2013 : Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon)

2014 : Vincent Enyeama (Nigeria)

2015 : André Ayew (Ghana)

2016 : Sofiane Boufal (Maroc)