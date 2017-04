Buteurs africains: le triplé de Baldé Diao Keita avec la Lazio Rome

ALLEMAGNE / Bundesliga – 30e journée

Comme presque chaque week-end, Pierre-Emerick Aubameyang a trouvé le chemin des filets. Cette fois, l'international gabonais s’est illustré en inscrivant le but de l’égalisation de Dortmund face au Borussia M'Gladbach (60e) avant que son coéquipier Raphaël Guerreiro obtienne la victoire en fin de rencontre (3-2). Avec 56 points, Dortmund est désormais en position de qualifié direct pour la phase de poules de Ligue des champions la saison prochaine. Le club a fait le plein de confiance avant le déplacement à Munich mercredi 26 avril, pour défier le Bayern en demi-finale de la coupe d'Allemagne.



ANGLETERRE / Premier League – 34e journée

Benik Afobe, joueur anglo-congolais qui évolue au poste d'attaquant à Bournemouth, a participé à la large victoire de son club face à Middlesbrough en inscrivant le deuxième but à la 17e minute (4-0).

BELGIQUE / Pro Ligue – Play-offs

Le Nigérian Henry Onyekuru a encore brillé avec Eupen. Sauf que son but n’a pas suffi, puisqu’Eupen, qui menait 3-1 jusqu’à la 89e minute, s’est fait rattraper par le KV Courtrai en fin de rencontre avec notamment un but du Sénégalais Sidy Sarr (90e+4). Résultat : 3-3.

Le Franco-Sénégalais Amara Baby, né en banlieue parisienne et formé à La Berrichonne de Châteauroux, a participé à la victoire de Charleroi SC qui s’est imposé 2-0 contre le Zulte Waregem.

Le Belgo-Marocain Anas Tahiri malgré un but sur penalty n’a pas permis à Lierse de fêter une victoire à la maison contre Waasland-Beveren (2-3).

Le Sénégalais Serigne Kara Mbodj a offert la victoire à Anderlecht qui recevait le FC Bruges : (34e / 2-0). A son retour de la CAN au Gabon, le défenseur sénégalais Kara Mbodj avait signé un nouveau contrat revu à la hausse avec Anderlecht.

ESPAGNE / Liga – 33e journée

L’international congolais Cédric Bakambu a sauvé Villarreal à domicile contre Leganés avec un doublé (68e et 90e+3), son neuvième en deux saisons. Il signe ainsi ses 7e et 8e buts en championnat pour 2016/2017 et permet à Villarreal, qui s’impose 2-1, de rester à la 5e place du championnat.

Le Ghanéen Kevin-Prince Boateng a frappé le premier à la 44e minute pour Las Palmas qui recevait Alavés. Il porte son compteur à 10 buts en Liga. Les deux équipes se sont quittées sur un nul (1-1).

FRANCE / Ligue 1 – 34e journée

L’international marocain Yacine Bammou s’est offert son premier doublé en Ligue 1 avec le FC Nantes qui se déplaçait à Caen (27e et 35e). Des supporters de Nantes ont bravé l'interdiction de déplacement à Caen et ont été évacués à la pause par les forces de l'ordre. Ils étaient environ quarante à être venus et à avoir réussi à s'introduire dans l'enceinte caennaise.

Et voilà le cinquième but à domicile de Majeed Waris qui profite d’une erreur de la défense du FC Metz pour inscrire le deuxième but de Lorient qui a fait un festival à domicile. Sur un coup-franc tiré par Cabot sur le côté gauche, l’international ghanéen est à quelques mètres du but et conclut d'un plat du pied droit. Lorient s’impose largement : 5-1. Le Camerounais Benjamin Moukandjo a aussi participé à la fête avec le cinquième but des Bretons (78e). Le Malien Cheick Diabaté avait égalisé sur penalty à la 32e minute pour Metz après avoir été accroché par Ciani dans la surface. Un but qui se révélera anecdotique.

Younousse Sankharé, de la tête, a inscrit le deuxième but de Bordeaux (69e) qui n’a laissé aucune chance à Bastia, dernier au classement de la Ligue 1. « Ils ne lâcheront rien, à nous de faire le nécessaire », avait pourtant lancé l’international sénégalais avant la rencontre. Les Girondins ont obtenu une victoire importante dans la course à la quatrième place.

Le Camerounais Karl Toko Ekambi a relancé Angers avec un but dans la surface (69e) alors que son club était mené 3-1 face à Dijon. Finalement, les Dijonnais ont tenu bon et se sont donc imposés 3-2.

ITALIE / Serie A – 34e journée

L’attaquant sénégalais Baldé Diao Keita s'est fait remarquer en réalisant un triplé en cinq minutes avec la Lazio Rome face à Palerme. A la 21e minute, l’international sénégalais s'est défait de deux défenseurs avant de tromper Posavec. Après avoir inscrit un penalty (24e), c'est sur une passe d'Immobile que le jeune homme de 22 ans a marqué son troisième but d'un subtil ballon piqué (26e). La Lazio Rome s’impose 6-2.

PAYS-BAS / Eredivisie – 32e journée

Footballeur néerlandais d'origine marocaine, Mimoun Mahi a été le premier buteur de la partie à la 37e minute entre Go Ahead Eagles et son équipe le FC Groningue qui s’impose 2-1.

TURQUIE / Süper Lig – 28e journée

Le Camerounais Pierre Achille Webo est allé glaner les trois points de la victoire avec Osmanlispor sur le terrain d’Alanyaspor en inscrivant le seul but de la rencontre à la 69e minute.