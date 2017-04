Buteurs africains: on n’arrête plus Préjuce Nakoulma

En France, le Burkinabè Préjuce Nakoulma a inscrit son cinquième but en six matches sous les couleurs du FC Nantes. Aux Pays-Bas, Bertrand Traoré a fait trembler les filets trois fois en l’espace de quelques jours. Voici les buteurs africains d’Europe du 3 au 9 avril 2017, deuxième partie.

ESPAGNE / Liga – 30e et 31e journées

30e journée –

Le Portugais d’origine cap-verdienne Bebé a ouvert le score pour Eibar face à Las Palmas (3-1).

31e journée –

Las Palmas s’est vengé quelques jours plus tard en étrillant le Bétis Séville 4-1 avec une réalisation du Ghanéen Kevin-Prince Boateng.

Villarreal a maté l’Athletic Bilbao avec notamment un tir croisé du Congolais Cédric Bakambu. L’attaquant de la RDC s’était joué de la défense adverse. L’ex-Sochalien a célébré son but avec la traditionnelle « Fimbu » de RDC.

Un autre Congolais a sorti la chicotte en Espagne : Gaël Kakuta. Le néo-« Léopard » a toutefois dû s’incliner avec le Deportivo La Corogne sur le terrain du Séville FC. Son doublé a été en partie éclipsé par le 10e but cette saison du Franco-Tunisien Wissam Ben Yedder : une subtile pichenette après un superbe contrôle dans la surface adverse.

FRANCE / Ligue 1 – 32e journée

Le Camerounais Ibrahim Amadou avait ouvert le score pour Lille face à Nice d’une reprise détournée mais les Niçois ont gagné 2-1.

Nancy s’est offert Rennes 3-0 avec un but de l’Ivoirien Maurice Dalé et un doublé du Sénégalais Issiar Dia. Dalé s’est jeté sur un centre au second poteau. Dia, lui, a marqué de la tête avant de régaler le public avec un lob plein d’adresse et de sang-froid.

L’opération « remontada » au classement de la Ligue 1 se poursuit pour le FC Lorient. Et les manœuvres ont été menées d’une main de maître par le Ghanéen Majeed Waris et par le Camerounais Benjamin Moukandjo sur la pelouse de Lyon. Waris a en effet égalisé à 1-1 avec une superbe frappe enroulée. Moukandjo, quant à lui, a creusé l’écart avec une reprise à bout portant en profitant d’une bévue de la défense lyonnaise.

Montpellier s’est relancé après trois défaites de suite en L1. Les Héraultais ont gagné 2-0 à Caen avec des frappes placées du Béninois Stéphane Sessègnon et du Franco-Congolais Jonathan Ikoné.

Et de cinq en six matches pour Préjuce Nakoulma ! Débarqué à Nantes après la CAN 2017, le Burkinabè a parfaitement justifié son recrutement. Son tir croisé, en pleine course, a aidé Nantes à décrocher le nul chez les Stéphanois.

ITALIE / Serie A – 31e journée

Empoli a été tenu en échec par Pescara (1-1) malgré un joli but de l’extérieur du pied marqué par le Marocain Omar El Kaddouri.

En inscrivant son septième but de la saison, El Hadji Babacar Khouma a déjà égalé son meilleur total en Serie A sous les couleurs de la Fiorentina. La belle frappe lobée du Sénégalais a en outre permis à la « Viola » de décrocher le nul 2-2 sur les terres de la Sampdoria de Gênes.

L’AS Rome n’a pas dit son dernier mot dans la course au titre en Italie et peut compter sur Mohamed Salah pour concurrencer la Juventus Turin. L’Egyptien a résisté à la charge d’un défenseur pour lober le portier de Bologne. Score final : 0-3 pour les Romains.

Le Ghanéen Afriyie Acquah a scoré avec le Torino dans le stade de Cagliari.

PAYS-BAS / Eredivisie – 29e et 30e journées

Le Marocain Youness Mokhtar, a fait trembler les filets, malgré une défaite du PEC Zwolle sur le terrain de Roda JC.

Son compatriote, le Néerlando-Marocain Mimoun Mahi a ouvert le score pour Groningen contre Nec Nimègue (2-0), puis a réduit le score sur penalty trois jours plus tard, sur le terrain d’ADO La Haye (3-4).

Plus tôt dans la semaine, Ado Den Haag avait également gagné 2-1 sur le terrain de Willem II, avec une réalisation du Néerlando-Marocain Abdenasser El Khayati. Le Belgo-Guinéen Obbi Oularé avait pourtant égalisé pour Willem II.

De son côté, le Burkinabè Bertrand Traoré a vécu une superbe semaine avec deux larges victoires et trois buts inscrits. L’Ajax Amsterdam a tout d’abord écrasé l’AZ Alkmaar avec une reprise à bout portant de « l’Etalon ». Puis le club phare des Pays-Bas s’est régalé sur la pelouse de NEC avec deux frappes bien placées de Traoré. Le Marocain Hakim Ziyech a clos le festival des « Lanciers » en ridiculisant la défense adverse après un superbe slalom.