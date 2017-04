Ghana: James Kwesi Appiah revient au poste de sélectionneur

Le Ghana a un nouveau sélectionneur, et il n’est pas novice dans cette fonction. Pour remplacer Avram Grant, parti en février après la CAN 2017, la Fédération ghanéenne de football (GFA) a nommé ce mardi 4 avril James Kwesi Appiah. Ce dernier était en concurrence avec l’Allemand Winfried Schäfer, ancien sélectionneur du Cameroun, et le Français Willy Sagnol, ex-entraîneur des Girondins de Bordeaux. Appiah a paraphé un contrat de deux ans. Il fut déjà en poste pendant près de deux ans et demi. Il succéda à Goran Stevanovic après la CAN 2012 et conduit les Black Stars jusqu’à la quatrième place de la CAN 2013. Il fut remercié en septembre 2014, peu après la Coupe du monde au Brésil où le Ghana, quart-de-finaliste quatre ans plus tôt, fut éliminé dès la phase de groupes. Kwesi Appiah doit redresser la barre dans la course à la qualification pour la Coupe du monde 2018 : après deux journées dans les éliminatoires de la zone Afrique, le Ghana a déjà cinq longueurs de retard sur l’Egypte et trois sur l’Ouganda dans le groupe E.