Kheireddine Zetchi, nouveau président de la Fédération algérienne de football

Kheireddine Zetchi, président du Paradou AC (leader actuel de la Ligue 2) était le seul candidat au poste de président de la Fédération algérienne de Football (FAF). Il a été élu ce lundi 20 mars et remplace désormais Mohamed Raouraoua, qui avait décidé de ne pas se représenter. Kheireddine Zetchi a obtenu 64 voix sur 103 votants, avec 35 contre, et 4 suffrages non exprimés. Immédiatement après l’élection le nouveau président de la FAF a rendu « hommage à l'AG et au bureau sortant dont le président Raouaraoua pour le travail accompli ». Kheireddine Zetchi a évoqué les prochaines échéances, dont la plus urgente qui concerne le sélectionneur après la démission de Georges Leekens à la suite de la CAN 2017 au Gabon où les Fennecs ont été sortis dès le premier tour. « Nous sommes conscients de l'urgence de nommer un sélectionneur. Nous avons commencé à travailler et nous avons des CV que nous allons étudier », explique Kheireddine Zetchi ajoutant que le prochain coach serait connu sous deux semaines. « Nous allons faire appel à tous les joueurs algériens », lance aussi le nouveau président tout en précisant que les Fennecs qui évoluent à l’étranger seront tous contactés. Il ajoute : « Ma philosophie c'est que le football algérien à sa spécificité, faite de passes courtes. Je veux que l'EN porte ce cachet. » « Je vais me retirer de la présidence du Paradou évidemment ! », conclut Kheireddine Zetchi.