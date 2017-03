Buteurs africains: en Turquie, Adebayor revit et Ghilas s’offre un triplé (2/2)

L’AS Rome peut toujours compter sur Mohamed Salah : passeur, buteur, le Pharaon est indispensable à la Louve. En Angleterre, on notre le net regain de forme de Riyad Mahrez avec Leicester. Et en Turquie, Emmanuel Adebayor retrouve ses sensations quand Nabil Ghilas s’enflamme et inscrit un triplé en moins de 45 minutes.

ITALIE / Serie A – 29e journée

L’Inter Milan n’a pu fait que 2-2 au Torino et c’est en partie à cause du Ghanéen Afriyie Acquah, qui a mis le deuxième but de son équipe grâce à une grosse frappe. L’Inter a ensuite égalisé. Naples est allé gagner à Empoli (2-3) mais un ancien de la maison, Omar El Kaddouri, s’est rappelé à son souvenir. D’un joli coup franc, le Marocain a réduit le score et semé le trouble dans la maison napolitaine. Enfin, Mohamed Salah a encore été déterminant pour l’AS Rome. Après avoir délivré une passe décisive, l’Egyptien s’est trouvé au bon endroit au bon moment pour pousser dans le but un ballon qui traînait. Et la Roma a battu Sassuolo (3-1).

ANGLETERRE / Premier League – 29e journée

Drôle de match pour Rudy Gestede avec Middlesbrough contre Manchester United. Le Béninois a inscrit un but insuffisant pour renverser les Red Devils, vainqueurs à la fin (1-3). Mais il semble aussi avoir, lors d’un accrochage, mordu le défenseur ivoirien de MU Eric Bailly ! Leicester va beaucoup mieux : les Foxes ont gagné à West Ham (2-3) avec un premier but signé Riyad Mahrez. Le centre-tir de l’Algérien n’a été touché par personne et a finalement terminé sa course dans la cage. Côté Hammers, le Ghanéen André Ayew a bien relancé le suspense de la tête, mais ça n’a pas permis à son équipe de refaire surface.

PAYS-BAS / Eredivisie – 27e journée

Willem II a fait match nul à Groning grâce son Belgo-Guinéen Obbi Oulné. Utrecht est allé gagner à Nijmegen (0-3) avec un but du Marocain Zaharya Labyad sur une frappe lointaine et un autre du Néerlando-Marocain Yassine Ayoub. Le Marocain Sofyan Amrabit a distribué deux passes décisives. Le Sparta Rotterdam a dominé Heracles (3-1) avec un but du Belgo-Nigérian Ryan Sanusi.

Le Néerlando-Angolais Tonny Vilhena a inscrit le but de la victoire du Feyenoord Rotterdam à Heerenven (1-2). Le Nigérian Fred Friday a participé au festival de l’AZ Alkmaar contre Den Haag (4-0) en marquant le dernier but de son équipe.

TURQUIE / Super Lig – 25e journée

D'une frappe en pivot, Moussa Sow a inscrit son neuvième but en championnat avec Fenerbahçe face à Konyaspor. Mais si elle a eu le mérite d'entretenir l'espoir, cette réalisation du Sénégalais n'a tout de même pas permis au Fener' d'éviter un revers un domicile (2-3). Pierre Webo a inscrit un doublé pour Osmanlispor à Kasimpasa, mais la prestation du Camerounais n’a pas empêché la défaite de son équipe (3-2). Adanaspor a battu Akhisar Belediye (2-1) grâce notamment à l’ouverture du score signée du Sénégalais Magaye Gueye. Trabzonspor a dominé Galatasaray (2-0) : le premier but est signé du Sénégalais Dame N’Doye.

De la tête, le Togolais Emmanuel Adebayor a inscrit l’un des trois buts de Basaksehir contre Karabukspor, mais le match s’est conclu sur un nul (3-3). L'Epervier, après des mois sans club et des premières semaines perturbées en Turquie à cause de quelques blessures, n'a pas perdu son instinct de buteur. C'est sa deuxième réalisation d'affilée, alors qu'il n'a que trois matches de Super Lig dansles jambes.

La palme de l’Africain le plus performant en Turquie cette semaine revient toutefois à Nabil Ghilas (petit frère de Kamil Ghilas, ex-international algérien)). L'attaquant a inscrit un triplé, toujours du pied droit et avec sang-froid, lors de la victoire de Gaziantepspor à Kayserispor (3-4). En un match, le Fennec né à Marseille a doublé son total de buts de la saison !

