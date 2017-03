Buteurs africains: le phénomène Kylian Mbappé est inarrêtable (1/2)

Les Africains d’Europe étaient en forme cette semaine. Kylian Mbappé, le néo-international tricolore, a encore signé une prestation époustouflante avec l’AS Monaco. Dommage pour le Cameroun, le joyau ne sera bientôt plus éligible, vu son talent et l'intérêt que lui porte l’équipe de France. Pierre-Emerick Aubameyang, lui, reste le meilleur artificier en Allemagne. En Espagne, Kevin-Prince Boateng se porte comme un charme.

ITALIE / Serie A – 28e journée

La Lazio Rome ne peut plus se passer de Keita Baldé. Face au Torino, alors que le score était de 1-1, le Sénégalais a libéré son équipe d’une énorme frappe enroulée à plus de 25 mètres à la 87e. La Lazio a finalement gagné 3-1. Baldé, lui, en est à huit buts cette saison en Serie A déjà.

TURQUIE / Super Lig – 24e journée

Trabzonspor a gagné sur le terrain d’Akhisar Belediye (1-3) avec deux buts de Dame N’Doye notamment. L’attaquant sénégalais a signé deux réalisations pleines d’adresse et de vélocité : un contrôle supersonique sur la première et une volée imparable sur la seconde.

ALLEMAGNE / Bundesliga – 25e journée

Un seul buteur africain en Bundesliga cette semaine. Comme souvent, il s’agit bien sûr de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant a inscrit le seul but du Borussia Dortmund contre Ingostaldt (1-0), du pied gauche dans la surface et sans contrôle. Il est en tête du classement des buteurs en Allemagne avec 23 réalisations.

ESPAGNE / Liga – 28e journée

D’une tête imparable, le Ghanéen Kevin-Prince Boateng a donné la victoire à Las Palmas contre Villarreal (1-0). La Liga espagnole lui fait du bien, de toute évidence. Un deuxième joueur africain s’est illustré en Espagne. Dimanche, le géant ivoirien Lacina Traoré a remporté son duel avec le portier de Grenade et a ainsi guidé son équipe, le Sporting Gijon, vers la victoire (3-1).

FRANCE / Ligue 1 – 30e journée

Nice a perdu récemment Alassane Pléa et Wylan Cyprien, mais Jean Michaël Seri est toujours là. D’un tir lourd du pied droit à l’entrée de la surface, l’Ivoirien a permis aux Aiglons de neutraliser Nantes (1-1). Angers a nettement battu Guingamp (3-0) grâce notamment au Franco-Ivoirien Jonathan Bamba et au Sénégalais Famara Diedhiou, chacun auteur d’un but.

Coup d’arrêt pour le Béninois Steve Mounié, qui n’a pas enchaîné un sixième but en six matches avec Montpellier à Bordeaux. Son camarade algérien Ryad Boudebouz a bien marqué sur penalty après une main de Younousse Sankharé (qui s'est mieux illustré plus tôt, lire ci-après), mais c’était trop peu face à des Girondins survolés. Le Sénégalais Younousse Sankharé avait déjà inscrit le but du 2-0 pour les Aquitains (son premier but pour le club au scapulaire, qu'il a rejoint en janvier). Ils n'ont pas marqué, mais le Guinéen François Kamano a obtenu un penalty (transformé par Valentin Vada) et le Franco-Algérien Adam Ounas a offert le but du 5-1 à Diego Rolan en fin de match.

Match fou entre Nancy et Lorient. Les Lorrains ont vite mené 2-0 grâce au jeune espoir franco-congolais Faitout Maouassa, bien servi par le Sénégalais Issiar Dia, puis grâce à un penalty transformé par le même Dia. Mais en seconde période, Abdul Majeed Waris a adressé d’abord une passe décisive au Camerounais Benjamin Moukandjo. Et au crépuscule de la rencontre, Waris a servi un caviar au Franco-Congolais Arnold Mvuemba, qui n’avait plus qu’à pousser le cuir au fond des filets pour offrir à Lorient une victoire inespérée (2-3).

Mais le grand bonhomme de cette journée est encore Kylian Mbappé. Le Monégasque de 18 ans a martyrisé Caen : un but, un penalty provoqué, des accélérations dévastatrices, un nouveau but… Tous les spectateurs de Caen se sont levés pour applaudir le prodige franco-camerounais. Convoqué par Didier Deschamps, Mbappé, passé par les équipes de France jeunes, ne devrait bientôt plus être disponible pour les Lions indomptables. Beaucoup lui prédisent une carrière en or avec l’équipe de France A. Si Didier Deschamps le fait jouer lors du match de qualification au Mondial 2018 le 25 mars contre le Luxembourg, l'avenir de Mbappé sera scellé avec les Bleus.

