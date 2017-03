Mondial U20: tirage au sort relevé pour la Guinée et l'Afrique du Sud

Le tirage au sort de la Coupe du monde des moins de 20 ans s’est déroulé ce mercredi 15 mars en Corée du Sud où se déroulera la compétition du 20 mai au 11 juin prochain. La Guinée hérite incontestablement du groupe le plus relevé. Pour les autres pays africains en lice le tirage a été un peu plus clément, en particulier pour la Zambie et le Sénégal. L'Afrique du Sud devra en revanche batailler face à l'Italie et à l'Uruguay.

Le tirage au sort n’a pas fait de cadeau à la Guinée. Non seulement les hommes de Mandjou Diallo affronteront la Corée du Sud, le pays hôte de cette Coupe du Monde des moins de 20 ans 2017, en match d’ouverture, ce qui n’est jamais facile, mais ils sont également tombés dans ce qui semble être le groupe le plus relevé de la compétition.

En plus de la Corée du Sud, les Guinéens affronteront l’Argentine et l’Angleterre qui font figure de grands favoris de cette poule A. Il faudra donc batailler pour espérer une qualification en huitième de finale. Dans le groupe D, les Sud africains auront eux aussi fort à faire face au Japon, à l'Uruguay et surtout l'Italie.

Les autres pays africains en lice, la Zambie et le Sénégal ont hérité d’un tirage au sort plus clément. Dans le groupe F, les Lions de la Teranga affronteront l’Arabie Saoudite, l’Equateur et les Etats-Unis, des équipes a priori à leur portée. Les Zambiens auront à faire à l’Iran, au Costa Rica et au Portugal qui sera sans conteste le plus morceau de ce groupe C.

Les groupes du Mondial U20 en Corée du Sud



Groupe A

Corée du Sud, Guinée, Argentine, Angleterre

Groupe B

Vénézuela, Allemagne, Vanuatu, Mexique

Groupe C

Zambie, Portugal, Iran, Costa Rica



Groupe D

Afrique du Sud, Japon, Italie, Uruguay

Groupe E

France, Honduras, Vietnam, Nouvelle-Zélande

Groupe F

Equateur, Etats-Unis, Arabie Saoudite, Sénégal