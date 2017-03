Buteurs africains: Adebayor, le retour de l’Epervier

Plus d’un an après son dernier but en club et après une demi-saison sans contrat, Emmanuel Adebayor a retrouvé la joie du buteur ce week-end en Turquie. En Allemagne, le Gabonais, Aubameyang reste toujours efficace au moment où le Burkinabé Préjuce Nakoulma marque ses premiers buts dans le championnat français.

ALLEMAGNE / Bundesliga – 24e journée



Dans la rencontre entre le Hertha Berlin et Dortmund, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang avait répondu à l’ouverture du score de l’Ivoirien Salomon Kalou. Mais c’est l’Eléphant qui a eu le dernier en s’imposant avec son équipe 2-1. La Panthère reste tout même en tête du classement des meilleurs buteurs de la Bundesliga avec 22 réalisations.

ANGLETERRE / Premier League – 28e journée



Le Ghanéen André Ayew pensait avoir fait le plus dur en égalisant pour West Ham à la 88e minute face à Bournemouth, mais c’est bien son équipe qui va s’incliner avec une réalisation de Joshua King qui permit aux siens de l’emporter 3-2.

Hull City peut remercier son Sénégalais Baye Omar Niasse auteur d’un doublé face à Swansea. L’attaquant international, entré à la 63e minute, a fait la différence et offert une précieuse victoire (3-2) à son équipe dans l’optique du maintien.

ESPAGNE / Liga –27e journée



L’International marocain Zouhair Feddal a vécu une soirée contrastée samedi avec son équipe Alaves. Auteur de l’ouverture du score (39e), le Lion de l’Atlas, sera expulsé à la 72e minute. Heureusement pour lui, son équipe s’imposera face à Malaga (2-1).

FRANCE / Ligue 1 – 29e journée



Le Burkinabé Préjuce Nakoulma a peut-être lancé son aventure nantaise avec un doublé qui a contribué à la précieuse victoire des Canaris à Montpellier. L’Etalon a marqué deux buts pleins d’opportunisme en étant bien à l’affût dans la surface pour punir les Montpelliérains battus 3-2. Les buts de Montpellier ont été inscrits par l’Algérien Ryad Boudebouz, un troisième coup franc direct cette saison, et le Béninois Steve Mounié.

Si Nice est décroché en tête de la Ligue 1, il pourra s’en prendre en partie à l’Ivoirien Yann Karamoko. L’Eléphant de 18 ans a marqué face aux Aiglons et permis à Caen de ramener le point du match nul de son voyage à Nice (2-2).

On n’arrête plus le Franco-Camerounais Kylian Mbappé auteur de son 10e but de la saison samedi face aux Girondins de Bordeaux (2-1). Une réalisation qui conforte la place de leader du Championnat des joueurs du Rocher.

Issiar Dia, 1,65 m, et un coup de tête ravageur. L’ailier sénégalais de Nancy a marqué un superbe but sur une reprise de la tête face à Lille. Insuffisant cependant pour éviter la défaite à domicile, 2-1.

A Rennes, le Capverdien Julio Tavares a offert un point précieux à son équipe Dijon qui lutte pour le maintien. L’avant-centre avait ouvert le score pour les Bourguignons et marqué son 9e but en Ligue 1.

Festival de buts à Guingamp qui recevait Bastia (5-0). Le Franco-Sénégalais, Alexandre Mendy, entré à la 78e minute, a mis fin au supplice des Corses en marquant le 5e but des Bretons.

Le jeune international sénégalais Ismaïla Sarr a marqué son deuxième but de la saison. Et quel but ! Le joueur messin de 18 ans, a ouvert le score sur une superbe frappe des 30 mètres alors qu’on jouait à peine la première minute du match Saint-Etienne-Metz (2-2).

ITALIE / Serie A – 28e journée

Le Marocain Mehdi Benatia a participé à la victoire de la Juventus lors du choc au Milan AC (2-1). Le défenseur des Lions de l’Atlas a ouvert le score, comme un attaquant ; contrôle de la poitrine dans la surface et reprise en force. La Juve reste plus que jamais leader avec 8 points d’avance sur le deuxième, Roma.

PAYS-BAS / Eredivisie – 26e journée



Le Zimbabwéen Marvelous Nakamba a marqué son premier but cette saison sous les couleurs de Vitesse Arnhem. Le joueur formé à Nancy a participé au festival offensif de son équipe qui a battu le Sparta Rotterdam (5-0).

Le Ghanéen Elvis Manu a sauvé l’honneur des Go Ahead Egales, lanterne rouge du Championnat hollandais, battus à domicile par le PSV Eindhoven (3-1).

Arrivé aux Pays-Bas à l’âge de 15 ans, le Néerlando-marocain Yassin Ayoub a inscrit son troisième but de la saison avec Utrecht. Mais cela n’a pas empêché la défaite de son équipe qui s’est inclinée face à Heracles. Abdul Ajagun a été plus heureux. L’attaquant nigérian a mis sur orbite son équipe Roda JC en ouvrant le score pour une victoire sur Groningen (3-1).

TURQUIE / Super Lig – 23 et 24e journées



Le Togolais Emmanuel Adebayor a ouvert son compteur-but en Turquie avec Istanbul Basaksehir face à Konyaspor (3-0) pour son deuxième match de championnat. Débarqué en Turquie dans les dernières heures du mercato d’hiver l’Epervier a dû patienter avant fouler les pelouses à cause d’une blessure. Désormais rétabli, le capitaine togolais de 33 ans entend briller dans le huitième club de sa carrière.

Le Camerounais Serge Etame a inscrit son quatrième de la saison avec Antalyaspor lors de la défaite de son équipe face à Galatasaray (3-2) en match décalé de la 23e journée du championnat turc. Lors de la 24e, il a remis ça en portant son total à cinq face à Caykur Rizespor (2-1). Son compatriote Vincent Aboubakar s’est offert un doublé avec Besiktas face à Kayserispor (2-2). Le Lion indomptable a ouvert le score et l’a clôt également à la 88e, évitant à son équipe une défaite à domicile.

Le Marocain Aatif Chacheouche a marqué pour Fenerbahçe lors du succès de sa formation à Alanyaspor (2-3).

Le Nigérian Aminu Umar a offert le point du match nul (1-1) à Ankaraspor face Bursaspor en égalisant à la 85e minute. C’est son troisième but de la saison.

BELGIQUE / Pro Ligue – 30e journée

L’international algérien Ishak Belfodil a déjà égalé son record de buts sur une saison en marquant 11 buts avec le Standard de Liège. Le Fennec a atteint ce total ce week-end en s’offrant un doublé face à Ostende qui a compté sur son Nigérian Joseph Akpala pour sauver le point du match nul (2-2). Son compatriote, Samuel Kalu a, lui, marqué le troisième but de la Gantoise face à Malines (3-0).

Pour Mahmoud Hassan alias Trézéguet, c’est une quatrième réalisation de la saison qui s’est offerte à lui lors de la victoire de Mouscron sur Courtrai, 2-0.

Auteur de 20 buts la saison dernière, le Sénégalais Mbaye Lèye reste sur de bonnes bases avec ses 12e et 13e buts avec Zulte-Waregem face à Eupen (3-0). Le titre de meilleur buteur du championnat belge n’est pas loin. Le défenseur sénégalais d’Anderlecht, Kara Mbodji a inscrit son troisième but de la saison face à Beveren lors du succès sans appel du leader du championnat belge, 3-0.

Le Tanzanien Mbwana Samatta a profité du déplacement de Genk à Westerlo (4-0) pour marquer son 10e but de la saison, le Gambien Omar Colley, lui, a inscrit son deuxième.