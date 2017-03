CAN U20: la Zambie s’adjuge le trophée en battant le Sénégal en finale

La Zambie pays organisateur a remporté sa CAN U20 en battant le Sénégal, 2-0, dimanche à Lusaka. C’est la première CAN pour les jeunes Chipolopolos, alors que le Sénégal s’incline pour la seconde fois consécutive en finale, victime de la prestation de son gardien de but.

Le Sénégal rêvait d’une revanche sur l’histoire, deux ans après avoir perdu la finale des U20 à Dakar face au Nigeria (1-0), mais les espoirs de conquête se sont éteints assez vite pour les Lionceaux incapables de venir au bout de la Zambie devant son public. Les Chipolopolos, soutenus par 60 000 spectateurs du Heroes National Stadium, n’ont pas beaucoup tremblé dans cette finale, aidés dès la 15e minute par une bourde du gardien sénégalais Lamine Sarr. Sur l’ouverture du score de Patson Daka, en effet, le portier du Dakar Sacré-Cœur, fait une faute de main sur un centre anodin de Fashion Sakala.

Vingt minutes plus tard, le même Sarr effectue une sortie hasardeuse pour tacler le ballon qui est finalement contré par Edward Chilufya et qui finit dans le but vide. Sans être réellement dangereux, les Zambiens avaient la différence et le break sur deux erreurs adverses et se dirigeaient vers la succession du Nigeria, nation la plus titrée chez les juniors, mais absente dans cette édition.

Les Lionceaux ne se remettront jamais de ces buts, dans une partie maîtrisée par les juniors de Beston Chambesi et juste animée par une empoignade après que l’attaquant sénégalais Ibrahima Ndiaye a jeté un objet dans le but zambien. Un geste que les locaux ont interprété comme de la sorcellerie et qui a failli mettre le feu dans les tribunes et sur la pelouse.

La Guinée troisième



Un peu plus tôt la Guinée avait remporté le match de la troisième place en venant à bout de l’Afrique du Sud 2-1. Les quatre équipes demi-finalistes sont toutes qualifiées pour le Mondial U20 qui se disputera du 20 mai au 11 juin 2017 prochains en Corée du Sud. Le tirage au sort aura lieu le 15 mars au Suwon Artrium.

Les 24 équipes qualifiées pour le Mondial : Corée du Sud, Iran, Japon, Arabie saoudite, Viêt Nam, Guinée, Sénégal, Afrique du Sud, Zambie, Honduras, Mexique, Etats-Unis, Costa Rica, Argentine, Equateur, Uruguay, Venezuela, Nouvelle-Zélande, Vanuatu, Italie, Portugal, France, Angleterre, Allemagne.