RDC: la Fédération de foot ne veut entendre Florent Ibenge parler de départ

L’annonce a surpris même ses employeurs. Florent Ibenge, sélectionneur de la RDC a affirmé mercredi 8 mars qu’il n’allait pas rempiler à la tête de l’équipe nationale au terme de son contrat en décembre 2018. « J'ai un contrat. Mais je ne le renouvèlerai pas, a déclaré Ibenge à BBC Afrique. Je vous informe également que je ne dirigerai pas les Léopards pour les éliminatoires du Championnat d’Afrique des Nations (Chan). Je l'ai déjà annoncé à mes dirigeants ».

Mais du côté de la Fédération congolaise de football association (Fecofa), on semble aussi surpris de l’annonce que la plupart des supporters congolais. « La dernière conversation que j’ai eu avec Ibenge, c’était après la CAN, soutient Constant Omari, président de la Fecofa, joint par RFI. Je lui ai dit personnellement que je lui renouvelais ma confiance. Il n’y avait pas de nuage entre lui et la Fédération», assure le président, actuellement en Zambie pour suivre la CAN junior.

« Pas de plan B »

Aucun nuage certes, mais Ibenge semble avoir été touché par les critiques au lendemain de l’élimination de la RDC en quarts de finale de la Can 2017 par le Ghana (2-1). « Lorsque j'étais nommé en 2014, j'ai réuni tous mes collaborateurs, mon staff, pour leur dire que nous ne sommes pas là éternellement et qu'on ne va rien nous pardonner parce que nous sommes un staff local. C'est ce qui arrive. Cette poussée médiatique assez surréaliste depuis notre élimination. Les gens oublient qu'on a fait une année 2016 sans défaite. Mais on perd un match, les gens réagissent comme si c'était une catastrophe mondiale ».

Pour Omari, ces critiques « émanent principalement du secrétaire général du ministère des Sports, (Ndlr : Barthelemy Okito), qui s’est permis de faire beaucoup de déclarations dans la presse. Des déclarations qui ont froissé Ibenge, qui m’ont froissé aussi. » Le secrétaire général du ministère des Sports, présent au Gabon avec les Léopards, avait notamment déclaré, après l’élimination de la RDC, qu’il fallait «prendre des mesures correctives » et qu’il y avait eu « des petites erreurs au niveau du coaching ».

Un local qui gagne...



Aujourd’hui, le président de la Fédération espère convaincre son sélectionneur de poursuivre l’aventure avec les Léopards encore quelques années. « Il a abattu et continue d’abattre un énorme travail. J’espère trouver un compromis avec lui », confie Omari qui sera de retour à Kinshasa « le 17 mars prochain ». En attendant, il ne veut pas entendre parler de « plan B » ni pour le Chan, ni pour les autres échéances qui attendent la RDC ; éliminatoires Mondial 2018 et CAN 2019.

Florent Ibenge, nommé à la tête des Léopards en août 2014, est l’un des rares sélectionneurs locaux à briller en Afrique. Il a conduit l’équipe du Congo à la 3e place de la CAN 2015 et en quarts de finale de celle de 2017, après avoir gagné le Chan 2016. Parallèlement entraîneur du club kinois, AS Vita Club, l’ancien international a gagné le championnat local et la Super Coupe en 2015 et atteint la finale de la Ligue des champions de la CAF en 2014.