Buteurs africains : Au tour de Mathias Pogba de briller

ALLEMAGNE / Bundesliga – 23e journée

Après un passage à vide post-CAN 2017, Pierre-Emerick Aubameyang a décidément retrouvé le chemin des filets. Le Gabonais s’est fendu d’un nouveau doublé avec le Borussia Dortmund, lors d’une victoire 6-2 contre le Bayer Leverkusen. L’attaquant a marqué de près en profitant d’un ballon qui trainait, puis a récidivé avec un coup de tête au second poteau. Avec 21 réalisations en 25 rencontres, Aubameyang n’est déjà plus très loin de son record de buts inscrits en une saison de Bundesliga : 25.

Un penalty de l’Algérien Nabil Bentaleb n’a pas suffi à épargner une lourde défaite 4-2 à Schalke 04 sur le terrain du Borussia Mönchengladbach.

ANGLETERRE / Premier League – 27e journée

Depuis le limogeage de l’entraineur Claudio Rianieri, Leicester se porte visiblement mieux et a enchaîné une deuxième victoire en une semaine. L’Algérien Riyad Mahrez y est allé de son petit numéro de dribbles et d’une frappe à ras-de-terre, lors d’une victoire 3-1 des champions d’Angleterre contre Hull City.

La reprise à bout portant du Franco-Malien Abdoulaye Doucouré en faveur de Watford a entretenu l’infime espoir d’un match nul à domicile face à Southampton. Mais les « Saints » se sont néanmoins imposés 4-3.

Crystal Palace a remporté une victoire 2-0 sur le terrain de West Bromwich Albion qui est précieuse dans la lutte pour le maintien en première division. L’ailier ivoirien Wilfried Zaha a montré la voie avec un enchainement contrôle de la poitrine-reprise de demi-volée.

Liverpool et Sadio Mané ont pris la 4e place de Premier League à Arsenal avec une victoire 3-1. Laissé seul au second poteau, le Sénégalais a eu le temps d’ajuster une frappe imparable pour Petr Cech. C’est son douzième but en Premier League. L’attaquant a donc battu son record sur une saison en Championnat d’Angleterre.

BELGIQUE / Pro Ligue – 29e journée

Le Diable Rouge du Congo Silvere Ganvoula a repris à bout portant, d’un geste réflexe, un ballon délivré sur coup franc. Son intuition a permis à Westerlo d’obtenir le nul 2-2 sur le terrain de Zulte Waregem.

Le Sénégalais Simon Diédhiou était au départ et à la conclusion d’une contre-attaque qui a permis à Mouscron de battre le Standard de Liège.

Le Sénégalais Mamadou Sylla Diallo a aussi brillé avec son 11e but en Pro Ligue : une reprise de demi-volée qui a permis à Eupen de sauver l’honneur sur la pelouse de Saint-Trond (1-2). A noter que l’Angolais Igor Vetokele avait ouvert le score pour le club adverse.

Idriss Saadi a régalé les supporters de Courtrai avec une superbe frappe de l’extérieur du pied droit qui a fini dans la lucarne opposée. Le Franco-Algérien a fêté cela en enfilant un masque, lui qui a été victime de cris racistes lors de ce match nul 1-1 face à Charleroi.

Le Tanzanien Ally Samatta a mis ses 8e et 9e buts avec Genk. Sa victime : le Club Bruges battu 2-1.

ESPAGNE / Liga – 25e et 26e journées

25e journée –

Las Palmas et Kevin-Prince Boateng ont joué un mauvais tour au Real Madrid en décrochant le nul 3-3 à Santiago-Bernabeu. Le Ghanéen a devancé la sortie du gardien madrilène Keilor Navas et a glissé le ballon au fond des filets.

Un autre Ghanéen a fait trembler les filets en Espagne : Wakaso Mubarak avec une reprise de volée face à Alaves. Grenade s’est imposé 2-1.

L’Algérien Aissa Mandi a égalisé pour le Betis Séville d’une superbe volée acrobatique. Mais son geste génial a été éclipsé par la défaite à domicile des Sévillans face à la Real Sociedad.

26e journée –

Après un passage à vide cet hiver, Cédric Bakambu semble avoir retrouvé l'instinct du « tueur ». En témoigne son but plein d’opportunisme avec Villarreal contre l’Espanyol Barcelone (2-0).

FRANCE / Ligue 1 – 24e et 28e journées

24e journée –

En match en retard de la 24e journée, le Congolais de Brazzaville, Prince Oniangué, a lui aussi marqué un but plein d’opportunisme pour Bastia contre Nantes (2-2).

28e journée –

Un tir habile du Franco-Mauricien de Rennes, Wesley Saïd, a répondu à un duel remporté par le Malien de Metz, Cheick Diabaté, face au portier rennais (1-1).

On n’arrête plus le Béninois Steve Mounié qui a dévié une frappe de son compatriote Stéphane Sessegnon et inscrit un passage un 12e but en L1. Montpellier a toutefois dû concéder le nul 1-1 contre Guingamp.

La CAN 2017 a fait du bien au Camerounais Karl Toko Ekambi qui enchaîne les buts avec Angers depuis son retour du Gabon. L’attaquant a devancé la sortie hasardeuse du gardien de but caennais. Le Sénégalais Cheikh Ndoye, lui, a par ailleurs bondi plus haut que tout le monde pour catapulter de la tête la balle dans la cage caennaise. Victoire 3-2 des Angevins.

Mené au score 4-0 par Marseille, Lorient a sauvé l’honneur à domicile avec un coup de tête d’un autre Camerounais, Benjamin Moukandjo.

Le Franco-Camerounais Kylian Mbappé a une nouvelle fois prouvé qu’il avait tout d’un grand, avec un doublé lors de la victoire 4-0 de Monaco contre Nantes.

L’Algérien Yassine Benzia a opportunément repris un ballon mal frappé par le Portugais Eder pour retrouver le chemin des filets. Le score : 1-1 entre Toulouse et le Lille de Benzia.

ITALIE / Serie A – 27e journée

La reprise de demi-volée d’Olivier Ntcham n’était certes pas la plus belle de l’année mais le geste du Franco-Camerounais à Empoli (2-0) a aidé le Genoa à se rapprocher un peu plus du maintien en première division.

PAYS-BAS / Eredivisie – 25e journée

Le Guinéen Mathias Pogba, frère de Florentin et de Paul Pogba, a scoré dès la première minute du derby Sparta Rotterdam-Feyenoord. L’attaquant a fait parler sa puissance pour reprendre le ballon de la tête.

TURQUIE / Super Lig – 23e journée

Le Nigérian Raheem Lawal et Kayserispor ont fait match nul 2-2 face à Kasimpasa.