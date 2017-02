Buteurs africains: le match parfait pour Pierre Webo

TURQUIE / Süper Lig – 20e journée (12 février)

Dans le dernier match de la 20e journée, Gaziantepspor a dominé Adanaspor (1-0) grâce au Tunisien Anis Ben-Hatira, arrivé cet hiver en provenance de Darmstadt (Bundesliga). C’est son premier but sous ses nouvelles couleurs.

TURQUIE / Süper Lig – 21e journée (17-18-19 février)

Quel match de Pierre Webo ! L’attaquant d’Osmanlispor a d’abord donné une passe décisive au Sénégalais Papa N’Diaye à Adanaspor. Puis, il a doublé le score, avant de distribuer trois nouvelles passes décisives, dont une au Congolais Thievy Bifouma. Le vétéran camerounais, 35 ans, a été le maestro dans cette victoire éclatante (1-5).

Son compatriote Samuel Eto’o, muet la semaine dernière, a retrouvé ses bonnes habitudes. Le Lion indomptable a marqué le seul but d’Antalyaspor contre Karabukspor (1-0). Avec 9 buts marqués, il est 4e au classement des buteurs.

ESPAGNE / Liga – 23e journée (17-18-19 février)

Mehdi Carcela a mis Grenade sur les bons rails contre le Betis Seville (4-1). Le Marocain a marqué le premier but d’une balle piquée sur un service du Ghanéen Mubarak Wakaso.

FRANCE / Ligue 1 – 26e journée (17-18-19 février)

Monaco est toujours leader, mais le club du Rocher a été freiné à Bastia (1-1). Le Guinéen Sadio Diallo a ouvert le score pour les Corses de la tête. Son but a été validé par la goal line technology. Ce fut moins compliqué pour l’OM contre Rennes (2-0). Bafétimbi Gomis blessé, Clinton N’Jie s’est vu offrir du temps de jeu. Le champion d’Afrique camerounais a inscrit le premier but des siens. Le Franco-Ivoirien Jonathan Bamba, lui, a débloqué son compteur avec Angers contre Nancy (1-0) sur une passe du Sénégalais Cheick N’Doye.

A Metz, Cheick Diabaté ne faiblit pas. Le Malien a égalisé pour les Grenats sur penalty dans les arrêts de jeu contre Nantes (1-1). Un mot aussi sur le Néerlandais Anwar El-Ghazi (d’origine marocaine) : l’attaquant recruté à l’Ajax Amsterdam par Lille a marqué le seul but du match à Caen (0-1) sur une offrande de l’Algérien Yassine Benzia.

ITALIE / Serie A – 25e journée (17-18-19 février)

Et un de plus pour Keita Baldé. Le Sénégalais a inscrit le but de la victoire de la Lazio Rome à Empoli (1-2). L’attaquant a bien exploité un ballon mal repoussé. C’est son 7e but personnel en championnat. Moins de chance par contre pour Seko Fofana : le milieu franco-malien a marqué mais ça n’a pas suffi pour éviter la défaite à l’Udinese contre Sassuolo (1-2).

Mohamed Salah retrouve un peu le sourire avec l’AS Rome. L’Egyptien, défait en finale de la CAN face au Cameroun, a marqué son 9e but cette saison lors de la victoire contre le Torino (4-1). Il n’avait plus marqué en Italie depuis début novembre.

Et quel réveil pour Pescara ! Bon dernier de Serie A, le promu a enregistré sa première victoire de la saison contre le Genoa sur un score fleuve (5-0). Le 3e but a été marqué par le Libyen Ahmad Benali. Pescara restait sur six revers. C’est peut-être l’effet Zdenek Zeman, nommé entraîneur le 16 février.

BELGIQUE / Jupiler Pro League – 27e journée (17-18-19 février)

Le Congolais Silvère Ganvoula a ouvert le score d’une tête piquée pour Westerlo – son 8e but personnel –, mais le Club Bruges a renversé la situation (1-2). L’attaquant nigérian Christian Osaguona a marqué son premier but de la saison avec Malines contre Lokeren (3-0) tandis que le Sénégalais Moussa Wagué a offert la victoire à Eupen contre Courtrai (1-0) sur une grosse frappe après une combinaison sur coup franc.

Sur une passe du Sénégalais Simon Diedhiou, le Beglo-Ivoirien Nathan Kabasele a trouvé le chemin des filets pour Mouscron, quand même défait par Waasland-Beveren (1-2). Le jeune Sénégalais Babacar Gueye a brillé avec Zulte-Waregem contre Saint-Trond (4-1). Il a inscrit le but du 2-0, puis a donné une passe décisive à son compatriote M’Baye Leye cinq minutes plus tard.

Enfin, l’Algérien Sofiane Hanni a ouvert le score pour Anderlecht. Le Belgo-Congolais Landry Dimata a répondu sur penalty pour Ostende, mais Anderlecht a eu le dernier mot (1-4).

PAYS-BAS / Euredivisie – 23e journée (17-18-19 février)

Le PSV Eindhoven enchaîne les victoires. En égalisant pour Nijmegen, le Néerlando-Marocain Ali Messaoud espérait inverser la tendance. Mais le PSV a repris le dessus (3-1). Nacer Barazite, un autre joueur mi-néerlandais mi-marocain, a eu plus de chance avec Utrecht. Il a entériné la victoire de son club contre Zwolle (3-1).

C’était décidément la journée du Maroc en Euredivisie : Mimoun Mahi a joué un vilain tour à son ancien club, le Sparta Rotterdam, en égalisant pour Groningen (2-2). Enfin, le Feyenoord Rotterdam, leader, s’est contenté du minimum à Den Haag, la lanterne rouge (0-1). Le but de la victoire est signé de l’international marocain Karim El Ahmadi.

ALLEMAGNE / Bundesliga – 21e journée (17-18-19 février)

Un mot sur Karim Bellarabi, l’attaquant allemand d’origine marocaine. Lors de la victoire du Bayer Leverkusen à Augsburg (1-3), il a marqué le 50 000e but de l’histoire de la Bundesliga.