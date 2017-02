Coupe de la Confédération 2017: Mission impossible pour la JSK ?

COUPE DE LA CONFEDERATION : TOUR PRELIMINAIRE RETOUR

•JS Kabylie (Algérie) – Monrovia Club Breweries (Liberia) [0-3 à l’aller]

•Racing de Micomeseng – (Guinée équatoriale) Etoile du Congo (Congo) [0-2 à l’aller]

•Al Masry (Egypte) – FC Ifeanyi Ubah (Nigeria) [0-1 à l’aller]

•Young Sports Academy Bamenda (Cameroun) – Defence Force SC (Ethiopie) [0-1 à l’aller]

•Ittihad Riadhi de Tanger (Maroc) – AS Douanes (Niger) [2-1 à l’aller]

•SuperSport Utd (Afrique du Sud) – AS Saint-Michel Elgeco Plus (Madagascar) [0-0 à l’aller]

•FC Renaissance (RD Congo) – Akanda FC (Gabon) [0-0 à l’aller]

•Mouloudia Alger (Algérie) – Bechem Utd (Ghana) [1-2 à l’aller]

•Wikki Tourists FC (Nigeria) – RSL Armed Forces FC (Sierra Leone) [0-2 à l’aller]

•União Desportiva do Songo (Mozambique) – Platinum Stars (Afrique du Sud) [0-1 à l’aller]

•Volcan Club de Moroni (Comores) – Vipers SC (Ouganda) [0-0 à l’aller]

•Mbabane Swallows (Swaziland) – Orapa United FC (Botswana) [1-0 à l’aller]

•Le Messager Ngozi (Burundi) – KVZ FC (Zanzibar) [1-2 à l’aller]

•Niary Tally (Sénégal) – Apejes Academy (Cameroun) [0-1 à l’aller]

•Rayon Sports FC (Rwanda) – Al Salam Wau FC (Soudan du Sud) [4-0 à l’aller]

•Sporting Gagnoa (Côte d’Ivoire) – AS Sonabel (Burkina Faso) [0-0 à l’aller]

•Club Athlétique Renaissance Aiglon (Congo) – Moghreb Fès (Maroc) [0-3 à l’aller]

•Ngezi Platinum Stars FC (Zimbabwe) – Pamplemousses SC (Maurice) [1-1 à l’aller]

•Saint-Michel Utd (Seychelles) – Al Hilal Obeid (Soudan) [0-2 à l’aller]

•Ulinzi Stars (Kenya) – Al Hilal Benghazi (Libye) [0-1 à l’aller]

COUPE DE LA CONFEDERATION : LE PROGRAMME DES SEIZIEMES DE FINALE

•Micomeseng (Guinée équatoriale) ou Etoile (Congo) – JSK (Algérie) ou Monrovia CB (Liberia)

•Djoliba (Mali) – Masry (Egypte) ou Ifeanyi (Nigeria)

•Club sportif sfaxien (Tunisie) – Bamenda (Cameroun) ou Defence (Ethiopie)

•AS Kaloum (Guinée) – Tanger (Maroc) ou Douanes (Niger)

•Ahly Shanday (Soudan) – SuperSport (Afrique du Sud) ou Elgeco (Madagascar)

•Mouloudia (Algérie) ou Bechem (Ghana) – Renaissance (RD Congo) ou Akanda (Gabon)

•Club Africain (Tunisie) – Wikki (Nigeria) ou Armed Forces (Sierra Leone)

•Volcan (Comores) ou Vipers (Ouganda) – Songo (Mozambique) ou Platinum (Afrique du Sud)

•Azam (Tanzanie) – Mbabane (Swaziland) ou Orapa (Botswana)

•Zesco (Zambie) – Ngozi (Burundi) ou KVZ FC (Zanzibar)

•Asec Mimosas (Côte d’Ivoire) – Niary (Sénégal) ou Apejes (Cameroun)

•Onze Créateurs (Mali) – Rayon (Rwanda) ou Wau FC (Soudan du Sud)

•CARA (Congo) ou Moghreb Fès (Maroc) – Gagnoa (Côte d’Ivoire) ou Sonabel (Burkina Faso)

•Recreativo de Libolo (Angola) – Ngezi (Zimbabwe) ou Pamplemousses (Maurice)

•Sanga Balende (RD Congo) – Saint-Michel (Seychelles) ou Obeid (Soudan)

•Smouha SC (Egypte) – Ulinzi (Kenya) ou Benghazi (Libye)

COUPE DE LA CONFEDERATION : MODE D'EMPLOI

La Coupe de la Confédération est la deuxième compétition interclubs la plus importante d'Afrique, après la Ligue des champions.

Les seizièmes de finale se dérouleront entre les 10 et 12 mars (matches aller) puis entre les 17 et 19 mars (matches retour).

Les équipes ayant franchi les seizièmes de finale affronteront celles éliminées en seizièmes de finale de la Ligue des champions. Ce tour de cadrage aura lieu en avril.