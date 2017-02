Buteurs africains: Sadio Mané avait tant manqué à Liverpool (1/2)

Malheureux à la CAN 2017 avec le Sénégal, Sadio Mané a retrouvé le sens du but à Liverpool. L’attaquant a inscrit un doublé capital pour les Reds qui se morfondaient en son absence cet hiver. En France, Cheick Diabaté plane avec Metz, tandis qu’en Turquie, le champion d’Afrique Vincent Aboubakar a vécu en retour contrasté.

FRANCE / Ligue 1 – 24e journée (7-8 février)

François Kamano a brillé sur le terrain de Caen. Auteur d’un doublé, le Guinéen a participé à la belle victoire de Bordeaux à Caen (0-4). L’ancien attaquant bastiais est désormais co-meilleur buteur des Girondins avec l’Uruguayen Diego Rolan.

La meilleure attaque d’Europe a de la réserve. Kylian Mbappé, titularisé à la place de Falcao, a inscrit le deuxième but de Monaco à Montpellier. Une réalisation importante puisque les Héraultais ont réduit la marque et failli égaliser en fin de rencontre (1-2). Le Franco-camerounais est plus qu’un remplaçant de luxe sur le Rocher.

Metz va mieux depuis le début de l’année 2017, et Cheick Diabaté y est pour beaucoup. Le géant malien, arrivé en prêt d’Osmanlispor (Turquie), a inscrit son troisième but en quatre matches avec les Grenats contre Dijon. Auparavant, il a donné une passe décisive au Sénégalais Ismaïla Sarr. Et Metz s’est imposé (2-1).

ANGLETERRE / Premier League – 25e journée (11-12-13 février)

Sadio Mané retrouve des couleurs, et Liverpool avec. Le Sénégalais a inscrit les deux buts de la victoire des Scousers contre Tottenham (2-0), un concurrent direct au podium. Liverpool n’avait pas encore gagné en Premier League en 2017. Mané est le meilleur buteur des Reds avec 11 réalisations. Cela n'effacera pas la déception liée à l'élimination du Sénégal en quarts de finale de la CAN contre le Cameroun et ce tir au but manqué. Mais voilà Mané et Liverpool relancés en Premier League.

On croyait Sofiane Feghouli sur le départ à West Ham, mais l’Algérien est resté et il commence à trouver sa place chez les Hammers. Le milieu offensif a égalisé contre West Bromwich Albion après l’ouverture du score de l’ex-international marocain Nacer Chadli (qui joue désormais pour la Belgique). Feghouli a ensuite donné une passe décisive à Manuel Lanzini. Score final : 2-2.

TURQUIE / Süper Lig – 20e journée (10-11-12 février)

Vainqueur de la CAN avec le Cameroun, Vincent Aboubakar, l’homme qui a offert le titre continental aux Lions Indomptables d’un but somptueux en finale contre l’Egypte, a retrouvé Besiktas. Le retour en Turquie lui laisse un goût amer. Certes, Vincent Aboubakar a inscrit son quatrième but de la saison, mais son équipe a perdu à Karabukspor (2-1). Elle reste quand même leader de Süper Lig.

Moussa Sow a marqué sur penalty pour Fenerbahce. Mais à l’extérieur, le Fener’ n’a pu faire mieux que match nul (1-1) contre Bursaspor. Le podium s’éloigne malgré le 8e but du Sénégalais.

Kasimpasa n’a fait qu’une bouchée de Basaksehir (4-0) et Samuel Eduok s’est amusé. Le Nigérian a d’abord donné le but du break avant d’inscrire le troisième but de son équipe.

Le Marocain Moestafa El Kabir a ouvert le score pour Antalyaspor, le club de Samuel Eto’o (qui a joué mais n’a pas marqué). A domicile, Konyaspor a égalisé en seconde période (1-1).

Enfin, le Congolais Larrys Mabiala, formé au PSG, a marqué son premier but de la saison sur la pelouse de Galatasaray. Le défenseur a guidé Kayserispor sur la voie de la victoire (1-2). Son équipe, 16e au classement, se relance dans la course au maintien.

BELGIQUE /Jupiler Pro League – 26e journée (10-11-12 février)

Lors de la victoire nette de Genk à Saint-Trond (0-3), le Tanzanien Mbwana Samata a marqué son 10e but cette saison en championnat. Il est désormais le meilleur marqueur de Genk en Jupiler Pro League.

Landry Dimata a inscrit le premier but d’Ostende sur la pelouse de Mouscron (1-2). C’est son 9e but personnel cette saison. Son club reste néanmoins lanterne rouge.

Elton Acolatse, milieu offensif néerlandais d’origine ghanéenne, a ouvert le score pour Westerlo à Charleroi mais les Carolos ont renversé la vapeur (2-1), laissant Westerlo avant-dernier.

Le Nigérian Henry Onyekuru, lui, a extirpé le promu Eupen de la zone rouge en inscrivant le but de la victoire à La Gantoise dans les dernières secondes (0-1).

Anderlecht reste en tête à égalité de points avec le FC Bruges à la faveur de sa victoire contre Zulte-Waregem (4-2). L’Algérien Sofiane Hanni a marqué le premier but des Mauves. Le doublé du Sénégalais M’Baye Leye pour Zulte-Waregem n’a pas permis au troisième de Jupiler League de contester la domination d’Anderlecht.

La suite des buteurs africains à lire : le triplé retentissant de Kylian Mbappé