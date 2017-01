CAN 2017: tristesse pour les Lions de la Téranga

♦ Découvrez: le calendrier et les résultats, les équipes, les joueurs.

Franceville, envoyé spécial

Il va certainement s’en vouloir un sacré moment. Sadio Mané, qui a raté son tir au but face au Cameroun, avait la mine déconfite et n’a dit aucun mot au moment de passer devant la presse.

Enormément de frustration

Quelques-uns de ses coéquipiers ont tout de même consenti à parler après cette cruelle défaite aux tirs au but. Un exercice toujours périlleux, une sorte de loterie. « Il y a énormément de frustration, raconte Kalidou Koulibaly. On savait que cette année, on pouvait aller loin. C’est très dommage de sortir comme cela. Sur notre prestation et l’ensemble du match, nous méritions de passer. C’est le football ».

C’est vrai, les Lions de la Téranga peuvent s'en vouloir de ne pas avoir su convertir leur domination avec au minimum un but. Les Sénégalais ont eu un grand nombre d'occasions. En face, un Fabrice Ondoa, le portier camerounais, très en verve, n'a pas aidé les joueurs d'Aliou Cissé. « C’est une occasion gâchée, mais on ne peut en vouloir à personne », ajoute Koulibaly qui veut digérer vite, et qui affirme que ce groupe finira par « aller très loin ».

Des Lions de la Téranga en manque de réalisme



Pour Lamine Gassama, le Cameroun a « refusé de jouer ». « Nous avons su les mettre en danger à plusieurs occasions, mais nous n’avons pas été réalistes, affirme le joueur d’Alanyaspor en Turquie. Il y a avait matière à faire mieux. Nous n’avons pas été crispés par l’enjeu. Notre groupe à grandi et il va falloir rebondir ».

Le coach Aliou Cissé ne cachait pas sa tristesse, lui qui avait été éliminé en tant que joueur en finale de la CAN 2002 aussi face au Cameroun. « Je suis déçu pour mes joueurs qui m’ont suivi et écouté pendant deux années. Je suis fier d’eux. Les dieux du stade n’étaient avec nous. Les tirs au but, c’est une loterie que je connais. Quand le gardien camerounais a arrêté le tir de Sadio Mané, je me suis dit : "oh non, pas encore !" ».

Le Cameroun, très défensif, a fini par se jouer des Lions de la Téranga. « Sur le plan tactique, nous avons été à la hauteur. Mais nous n’avons pas su concrétiser et cela a porté préjudice à l’équipe. Je regrette le côté un peu "selfish", comme on dit en Anglais, de certains de mes joueurs », conclut Aliou Cissé avec cette pique adressée à ses attaquants.