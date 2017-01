CAN 2017: les Etalons éliminent les Aigles de Carthage

Les quarts de finale ont débuté à la Coupe d’Afrique des nations 2017. A Libreville, le premier s’est disputé entre le Burkina Faso et la Tunisie. Devant 10 015 spectateurs, ce sont les Etalons qui l’ont emporté sur le score de 2-0. Pour la première fois dans sa carrière, Paulo Duarte, l’entraîneur portugais, emmène les Burkinabè en demi-finales de la CAN.

Le Stade de l’Amitié à Libreville a ouvert le bal des quarts. Celui-ci aurait dû être le match du pays hôte s’il avait réussi à s’imposer. Malheureusement pour les Gabonais, après l’élimination des Panthères, on retrouve le Burkina Faso face à la Tunisie.

En ce samedi ensoleillé, et avec un match à 17 heures, le public, qu’il soit burkinabè, tunisien ou gabonais, n’a pas boudé son plaisir pour assister à cette rencontre décisive, dont le vainqueur file tout droit jusqu’aux demi-finales. On est loin des faméliques 1852 spectateurs du dernier match de la poule B entre la Tunisie et le Zimbabwe.

Les deux équipes s'observent pendant 45 minutes

Les dix premières minutes de la rencontre sont un tour de chauffe. Les deux équipes se jaugent, s’observent, ne prennent pas trop de risques et sont même attentistes. Beaucoup de fautes sont d’ailleurs sifflées au milieu du terrain, là où on ne risque pas d’offrir une occasion de but à l’adversaire. Tout va s’accélérer à partir de la 22e minute.

C’est le moment choisi par Préjuce Nakoulma, à la suite d’un coup franc joué rapidement, pour prendre le ballon, effacer deux défenseurs, et transmettre à Bertrand Traoré. L’attaquant burkinabè essaye de piquer le ballon par-dessus le gardien, mais le tir est mal ajusté et il finit par heurter la barre transversale et sortir. Neuf minutes plus tard, ce sont les Tunisiens qui deviennent dangereux, Wahbi Khazri joue un coup franc en retrait pour Ferjani Sassi, qui frappe à l’entrée de la surface de réparation mais le tir passe à côté dde la cage du gardien burkinabè, Hervé Koffi.

Les Tunisiens prennent l’ascendant. A la 33e minute, à la suite d’un corner, Aymen Abdennour dévie légèrement le ballon, qui est effleuré par Mohamed Yacoubi, mais pas suffisamment pour le pousser au fond des filets. Les esprits s’échauffent un peu entre le gardien Hervé Koffi et Mohamed Yacoubi, mais l’arbitre préfère la diplomatie et calme les deux joueurs. Cette première période est très équilibrée et très rythmée malgré une chaleur assez pesante.

Les Aigles de Carthage craquent face aux Etalons

La rencontre met à nouveau dix minutes à retrouver ce dynamisme. Le ballon circule rapidement d’un camp à l’autre avec une légère domination des Burkinabè qui s’approchent plus facile de la surface de réparation du gardien et capitaine tunisien, Aymen Mathlouthi. Toutefois, il manque un certain réalisme à cette équipe du Burkina Faso qui n’arrive pas à enfoncer le clou. A l’image de ce coup franc de Charles Kaboré qui retombe sur la tête de Bakary Koné, ce dernier n'arrivant pas à redresser suffisamment la course du ballon.

Les nerfs sont à vifs, et les joueurs ne veulent pas quitter le terrain. A la 63e minute, Wahbi Khazri est remplacé par Hamza Lahmar. L’attaquant de Sunderland (Angleterre) sort vexé et mécontent. On le voit d’ailleurs discuter avec son entraîneur avant de s’installer sur le banc des remplaçants.

Les techniciens des deux équipes ne se précipitent pas pour changer leurs systèmes de jeu, tant la rencontre semble devoir se poursuivre en prolongations.

A la 81e minute, c'est le fait du match. L’arbitre siffle une main du défenseur tunisien Syam Ben Youssef, à l’entrée de la surface de réparation. Le Tunisien, qui avait déjà écopé d'un jaune, ne sera pas sanctionné d’un deuxième avertissement, ce qui laissera le banc des Burkinabè fou de rage. Aristide Bancé, entré à la 76e minute de jeu, marque sur le coup franc direct après un décalage de Bertrand Traoré.

Les Burkinabè sont sur un nuage. Une minute plus tard, une nouvelle frappe d’Aristide Bancé finit sur le poteau du gardien tunisien. Puis à la 84e minute, après un corner pour les Tunisiens, les Burkinabè filent en contre-attaque, Préjuce Nakoulma, évite la sortie du gardien tunisien, seul rempart dans la moitié de terrain de la Tunisie, et glisse le ballon au fond des filets.

Le Burkina Faso s’impose 2-0 face aux Aigles de Carthage qui auront craqué au pire moment, à l’entrée des dix dernières minutes de jeu. Les Etalons devront maintenant patienter jusqu’à ce dimanche 29 janvier au soir pour connaître leur adversaire, le vainqueur de la rencontre entre l’Egypte et le Maroc qui se déroulera à Port-Gentil.