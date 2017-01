CAN 2017 : un premier tour entre surprises et déceptions

La phase de groupes de la Coupe d’Afrique des nations 2017 de football s’est achevée ce 25 janvier sur la qualification de l’Egypte pour les quarts de finale (28 et 29 janvier). Ce premier tour a été particulièrement décevant pour le Gabon, pays hôte de la CAN 2017, le tenant du titre ivoirien et l’Algérie, annoncée comme l’une des grandes favorites de ce tournoi.

Le premier tour de la Coupe d’Afrique des nations 2017 ne restera pas un bon souvenir pour le Gabon. Même si la manière dont il organise ce tournoi donne satisfaction, le pays-hôte a vécu un début de compétition décevant.

La faute, notamment, à des stades loin d’être pleins (surtout à Franceville et à Oyem) et à des pelouses pas toujours dignes d’un grand tournoi de football…

Ceci explique peut-être que les matches aient été moins attrayants et surtout moins intenses qu’il y a deux ans, en Guinée équatoriale.

Avec 50 réalisations, il y a pourtant eu plus de buts inscrits qu’après le premier tour de la CAN 2015 (45 buts) et que celui de la CAN 2013 (49 buts).

Le Gabon éjecté de sa propre CAN 2017

Si satisfactions il y a à avoir au sujet de ce premier tour, elles concernent plutôt les surprises qui l’ont émaillé.

A commencer par l’élimination de l’équipe du Gabon (dans la poule A), éjectée de sa CAN 2017 après trois matches nuls. Une sélection-hôte n’avait en effet plus été éliminée dès la phase de groupes depuis la contre-performance de la Tunisie, en 1994.

Un tenant du titre et un favori au tapis

La « sortie de route » prématurée d’un champion d’Afrique est davantage monnaie courante. C’est ainsi ce qui est arrivé à la Côte d’Ivoire, vainqueur de la CAN 2015. Cette élimination des « Eléphants » est un mini-séisme dans le monde du foot africain. Les Ivoiriens restaient en effet sur six participations consécutives aux quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations.

La débandade de l’équipe d’Algérie, dans le groupe B, est, elle, un choc pour les supporters algériens, avant tout. Ceux-ci voyaient leurs protégés comme les grands favoris de cette CAN 2017, les « Fennecs » ayant affiché beaucoup de promesses lors de la Coupe du monde 2014.

Le Sénégal et la RDC assurent le spectacle

L’Algérie est donc la seule des quatre équipes d’Afrique du Nord en lice à ne pas avoir franchi le cap, la Tunisie (groupe B), le Maroc (groupe C) et l’Egypte (groupe D) ayant atteint le deuxième tour de cette CAN 2017.

Avec six buts marqués, les Tunisiens ont la meilleure attaque de ce début de tournoi, à égalité avec les Sénégalais et les Congolais. Des « Lions de la Téranga » et, dans une moindre mesure, des « Léopards » de RDC qui ont proposé le football le plus agréable de ce premier tour de la CAN 2017.

CAN 2017 : LES RESULTATS DU PREMIER TOUR

Classement groupe A : 1.Burkina Faso (5 points, +2) - 2.Cameroun (5 points, +1) - 3.Gabon (3 points, 0) - 4. Guinée Bissau (1 point, -3)

Classement groupe B : 1.Sénégal (7 points, +4) - 2.Tunisie (6 pts, +1) - 3.Algérie (2 pts, -1) - 4.Zimbabwe (1 pt, -4)

Classement groupe C : 1.RDC (7 points, +3) - 2.Maroc (6 pts +2) - 3.Côte d'Ivoire (2 pts -1) - 4.Togo (1 pt -4)

Classement groupe D : 1.Egypte (7 pts, +2) - 2.Ghana (6 points, +1) - 3.Mali (2 pts, -1) - 4.Ouganda (1 pt, -2)

CAN 2017 : LES QUARTS DE FINALE

Samedi 28 janvier –

[Quart 1] Burkina Faso – Tunisie à Libreville, à 16h TU

[Quart 2] Sénégal – Cameroun à Franceville, à 19h TU

Dimanche 29 janvier –

[Quart 3] RD Congo – Ghana à Oyem, à 16h TU

[Quart 4] Egypte – Maroc à Port-Gentil, à 19h TU