CAN 2017: la Côte d’Ivoire et le Togo en positions défavorables

La troisième et dernière journée du groupe C se déroule ce mardi 24 janvier. La Côte d’Ivoire, championne d’Afrique en titre, affronte le Maroc à Oyem, tandis que le Togo va se mesurer à la RD Congo à Port-Gentil. Actuellement, les Congolais et les Marocains seraient qualifiés pour les quarts.

Il ne reste plus que deux matches dans le groupe C pour définir les nations qui vont se qualifier pour les quarts de finale de la CAN 2017. Au classement, la RD Congo mène avec quatre points, devant le Maroc qui en compte trois, suivi par la Côte d’Ivoire avec deux, et le Togo est en queue de peloton avec un seul petit point.

La Côte d’Ivoire, au bord de l’élimination

Les Ivoiriens, qui ont remporté la CAN 2015, sont dans une posture délicate. Ils vont affronter le Maroc lors d’un match décisif pour la qualification. Autre particularité de cette rencontre, ce sont les retrouvailles entre Hervé Renard, entraîneur du Maroc, et les Eléphants, car c’est le technicien français qui a emmené la Côte d’Ivoire au titre en 2015. Pour les Marocains, un nul suffirait pour se qualifier, tandis que les champions en titre devront s’imposer pour valider un ticket pour les quarts.

Du côté des statistiques, les deux nations se sont affrontées cinq fois ces cinq dernières années. L’avantage est clairement du côté de la Côte d’Ivoire avec deux victoires, 1-0 le 9 octobre 2015 en amical et 1-0 le 20 janvier 2016 lors de la CHAN. Le Maroc ne compte aucune victoire, car les deux sélections ont fait trois nuls dont le dernier, 0-0, le 12 novembre 2016, lors d’un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

La RDC, à un point de la qualification

La situation paraît moins compliquée pour la RD Congo. Les Congolais ont seulement besoin d’un petit point pour continuer leur parcours sur le sol gabonais. Après une victoire, 1-0, face au Maroc, puis un nul 2-2 face à la Côte d’Ivoire, les Léopards occupent la première place avec quatre points. Quant au Togo, il est dans situation plus délicate. Les Togolais devront battre les Congolais et espérer un résultat favorable lors de la rencontre opposant la Côte d’Ivoire et le Maroc. Les Eperviers n’ont toutefois pas le choix pour avoir une chance de se qualifier, ils devront remporter le duel qui se déroulera à Port-Gentil.

Du côté des statistiques, les deux nations se sont affrontées deux fois ces cinq dernières années. Lors des éliminatoires pour la Coupe du monde 2014, la RDC avait battu les Togolais, 2-0, tandis que lors du second match, les Eperviers ont pris leur revanche en gagnant sur le score de 2-1. Lors des différentes éditions de la Coupe d’Afrique des nations, ces deux sélections se sont rencontrées à trois reprises il y a déjà quelques années. En 2006, lors de la phase de groupes en Egypte, la RDC avait gagné 2-0, une deuxième victoire des Congolais après celle de 1998 au Burkina Faso, où ils avaient battu le Togo sur le score de 2-1. Il n’y a que lors de la CAN 2002 au Mali, que les deux pays se sont quittés sur un nul, 0-0. Tout reste donc ouvert pour cette rencontre.

Dans ce groupe C, selon certaines circonstances, trois pays peuvent terminer avec quatre points, la RDC, le Maroc et le Togo. Si cela devait arriver, voici les explications.

1/ si la Côte d’Ivoire et le Maroc font match nul, tandis que le Togo bat la RDC 1-0, le Maroc finit 1er et la RDC 2e d’un mini-championnat à trois avec le Togo.

2/ si le Togo bat la RDC par deux ou trois buts d’écart, et qu’il y a nul entre les Marocains et les Ivoiriens, le Maroc finit toujours premier mais devant le Togo (2e) et la RDC (3e).

3/ si le Togo bat la RDC par quatre buts d’écart, et qu’il y a nul entre les Marocains et les Ivoiriens, le Togo finit pemier, devant le Maroc (2e) et la RDC (3e).