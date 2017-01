CAN 2017: Réactions après le duel Gabon-Cameroun

♦ Découvrez: le calendrier et les résultats, les équipes, les joueurs.

De notre envoyé spécial à Libreville

Le match de la dernière chance pour le Gabon a tourné au cauchemar. Les Panthères devaient s’imposer pour continuer en course, cela n’a pas été le cas. Malgré d’énormes opportunités, les Gabonais ont été absents dans la finalisation.

En zone mixte, quelques rares joueurs du Gabon ont accepté de s’arrêter pour exprimer leur déception.

Pierre-Emerick Aubameyang, attaquant des Panthères : « Forcément il y a de la déception. Aujourd’hui on avait tout pour se qualifier. On a eu des occasions, mais malheureusement il y a des jours où ça ne rentre pas. A l’image de mon opportunité en début de match, où à deux mètres du but, je rate le coche. Le football, c’est comme ça. On est les premiers déçus. Et le peuple gabonais aussi est déçu. On a touché le poteau, le gardien a sorti une parade incroyable, et je pense qu’il nous aura manqué cette petite hargne en plus pour faire la différence. Le nul face à la Guinée-Bissau pèse évidemment beaucoup dans la balance. C’est dommage qu’on ait laissé passer ce match là, car ce soir on aurait été plus tranquille. On n’a pas eu vraiment le temps de se préparer pour cette CAN, car on devait commencer le 3 janvier et puis finalement on a commencé plus tard. Je suis vraiment fier de tous les joueurs, de tout le monde, car on a, tous, donné notre maximum ».

Serge Kevyn Angoué, attaquant du Gabon : « La déception est grande, car on joue cette compétition au pays et on est éliminé dès la phase de groupes. On sait également que c’est une énorme déception pour le peuple gabonais. La douleur est énorme et on a du mal à croire que c’est terminé. Je pense qu’on a tout donné. Cameroun-Gabon, c’est toujours un derby, ce sont nos voisins. Nous sommes entrés sur le terrain avec cette volonté de gagner, car il nous fallait cette victoire pour nous qualifier. Il nous a manqué un peu de chance, surtout quand on voit la dernière action, qui finit sur le poteau et qui ensuite est sortie miraculeusement par le gardien. La préparation était vraiment courte, mais on se connaît tous, donc on a essayé de collaborer avec l’entraîneur pour faciliter les choses. Je ne sais pas comment on se remet d’un tel choc ».

Du côté des Camerounais, la satisfaction du devoir accompli était palpable, mais toujours pas d’euphorie car au prochain tour, ils affronteront le Sénégal.

Adolphe Teikeu, défenseur du Cameroun : « Quand on joue une phase de poules d’une compétition, ce qu’on veut, c’est obtenir la qualification, et c’est ce qu’on a fait. C’est une récompense pour tout le monde, on a montré que notre marque de fabrique, c’est la solidarité. Qu’on ait mal entamé le match ou pas, le plus important, c’était d’être en quarts. Toutes les rencontres ont été difficiles, donc jouer face au Sénégal, ce n’est pas exceptionnel. C‘est plutôt exceptionnel pour le Sénégal de jouer face au Cameroun. Côté palmarès, les Lions indomptables sont plus titrés que les Lions de la Téranga. On ne va pas jouer contre les Sénégalais avec la peur au ventre. On va jouer un match de football comme on a joué tous les autres ».

Sébastien Siani, milieu de terrain des Lions indomptables : « Ça faisait sept ans qu’on attendait ça. On a montré aujourd’hui que le lion a rugi plus fort que la panthère. Maintenant, nous ne voulons pas nous arrêter là. Il y a un match difficile face au Sénégal, mais on l’a vu avec la Guinée-Bissau, on peut toujours faire douter l’adversaire. Le Sénégal est peut-être l’ogre de la compétition en ce moment, mais un quart de finale ça se joue sur un seul match, donc on verra bien. C’est un duel entre Lions et il y en a un qui rugira plus fort. En tout cas, on a tout donné face au Gabon et on va savourer cette victoire ».

Le Cameroun, qui a terminé à la deuxième place du groupe A, va affronter le Sénégal, qui finira en tête du groupe B, le samedi 28 janvier à Franceville. Pour le Gabon, le pays hôte, la compétition s’arrête au stade de la phase de poules de la CAN 2017.