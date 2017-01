CAN 2017: Réactions après Maroc-Togo

♦ Découvrez: le calendrier et les résultats, les équipes, les joueurs.

De notre envoyé spécial à Oyem,

Le deuxième match du groupe C a opposé les Lions de l’Atlas aux Eperviers. Malgré une ouverture du score très rapide de la part des Togolais, le Maroc a réussi à faire la différence et à retourner la situation en sa faveur, remportant la rencontre sur un score sans appel de 3-1.

Les Marocains étaient heureux de remporter ce match après la défaite face à la RD Congo (1-0) lors de leur première rencontre de cette CAN 2017.

Nabil Dirar, milieu de terrain du Maroc : « On connaissait le résultat du match entre le Congo et la Côte d’Ivoire, donc c’était une motivation pour nous, pour arracher cette victoire. On a encaissé un but assez tôt, mais on a eu du courage et on a levé la tête pour aller chercher les trois points. On a montré qu’on avait une bonne mentalité et une bonne solidarité. On a fait un match très costaud par rapport à la rencontre précédente. Face à la Côte d’Ivoire, ça sera une finale ».

Fayçal Fajr, milieu de terrain des Lions de l’Atlas : « On avait vraiment à cœur de remporter ce match, car on savait l’importance de cette rencontre. On est tous satisfaits du résultat, mais rien n’est fait. On a encore un match très important face à la Côte d’Ivoire. On va préparer le match face aux Ivoiriens comme on a préparé celui face au Togo. On va essayer de rester dans la même dynamique et ça devrait passer ».

Manuel da Costa, défenseur du Maroc : « Ça a été un match très difficile pour nous, car lors de leur première action, ils marquent. Toutefois, on a une équipe très forte mentalement et personne dans l’équipe baisse les bras. On a attaqué et on a réussi à marquer rapidement deux buts, avant un troisième en deuxième période. Lors du dernier match, c’est face au champion d’Afrique, donc on devra continuer à être fort mentalement, on devra bien jouer, et surtout on devra être très professionnels. On a un groupe avec de la qualité et on veut le montrer au monde entier ».

Du côté des Togolais, la défaite est amère, mais l'équipe peut encore se qualifier en cas de victoire face à la RD Congo.

Emmanuel Adebayor, attaquant des Eperviers : « On savait que c’était une équipe très dangereuse sur les coups de pied arrêtés, ils l’ont démontré. Toutefois, on a été un peu naïf sur ces situations-là. C’est ça le football de haut niveau. C’est difficile mentalement et moralement, mais bon, on a encore toutes nos chances de se qualifier. Le match face à la RDC, c’est une finale, et on pourrait même se qualifier si on gagne 1-0. L’histoire ne peut pas être plus belle. Après un nul et une défaite, on attend la victoire ».

Mathieu Dossevi, milieu de terrain du Togo : « On pensait avoir fait le plus dur en marquant, et malheureusement on a un peu trop reculé, au lieu d’aller de l’avant. Je pense qu’on perd ce match tactiquement. On n'a pas réussi à résoudre le problème de leur défense à cinq joueurs. On a beaucoup de regrets, car on marque en premier, et on pensait pouvoir tenir. Lors du premier match, on avait tenu défensivement, on pensait réitérer la même performance, mais malheureusement on s’est un peu désuni. On est déçu de la prestation, mais on n’est pas abattu pour autant. On a notre destin entre nos mains ».

Kossi Agassa, gardien des Eperviers : « C’est un peu difficile de juger, car on a bien commencé ce match, et après je ne sais pas ce qui s’est passé. On doit apprendre de cette rencontre. (Les trois buts) Sur le premier but, il y a une faute, parce que je sors pour aller prendre le ballon et l’autre me rentre dedans. Toutefois, l’arbitre ne siffle pas et après il marque derrière. Ensuite on prend un but sur un coup franc qui aura pu être évité. Et le troisième, je ne sais même pas quoi dire. Maintenant, on doit rester concentrer pour le prochain match. On n’a que trois jours, donc le plus important, c’est de bien récupérer ».

La dernière journée pour le groupe C se déroulera le mardi 24 janvier. La Côte d’Ivoire affrontera le Maroc à Oyem, tandis que la RD Congo jouera face au Togo à Port-Gentil.