CAN 2017: le Cameroun s’impose aux forceps

Le Cameroun a réussi à surpasser l’obstacle de la Guinée-Bissau, qui continue de surprendre tout le monde au Gabon. Lors du second match du groupe A, comptant pour la deuxième journée de la CAN 2017, les Bissau-Guinéens ont mené face au Cameroun, mais ils ont fini par craqué sur le score de 2-1. Un résultat qui met les Lions indomptables en position favorable pour se qualifier pour les quarts de finale.

Les Bissau-Guinéens avaient surpris lors de la première rencontre en faisant match nul, 1-1, face au Gabon en match d’ouverture de la CAN 2017, toutefois face au Cameroun, ils s’inclinent. La Guinée-Bissau prouve qu’elle peut rivaliser avec les grandes nations du football africain, mais ils manquent l’expérience qu’a le Cameroun.

Les « Djurtus » assomment les Lions indomptables

La première période débute avec un Cameroun plutôt timide, qui a du mal à rentrer dans le match, malgré l’apport offensif de Vincent Aboubakar. L’attaquant camerounais était suspendu lors de la rencontre face au Burkina Faso (1-1). De l’autre côté du terrain, la Guinée-Bissau est plus libérée, après leur bonne entame de compétition.

A la 13e minute, c’est la stupeur dans le Stade de l’Amitié. Piqueti, l’ailier des « Djurtus », recupèrent le ballon dans sa moitié de terrain, file sur le couloir gauche de l'attaque de la Guinée-Bissau. Il rentre dans la surface de réparation des Lions indomptables, sans être attaqué par la défense camerounaise, puis frappe pied droit au point de penalty. Le gardien Fabrice Ondoa ne peut que regarder le ballon entre dans ses filets.

Les Bissau-Guinéens montrent un tout autre visage pour leur deuxième match de cette CAN 2017. Plus offensifs, plus agressifs et plus entreprenants, l’équipe commandée par Baciro Candé veut remporter son tout premier match lors d’une Coupe d’Afrique des nations pour leur première participation.

Le Cameroun retourne la situation

Les Camerounais doivent oublier la première période, où leurs attaquants n’ont pas été en réussite. Vincent Aboubakar n’a d’ailleurs pas réussi son entame de compétition. A la 43e minute, il manque sa frappe, seul au point de penalty. Il sera remplacé par Robert Ndip Tambe à la 64e.

Les Lions indomptables reviennent dans le match à la 60e minute dans un temps faible, où les deux équipes sont amorphes. D’une splendide frappe soudaine et sèche, Sébastien Siani, aux 20 mètres, trompe le gardien bissau-guinéen, Jonas Mendes, masqué par un défenseur.

A partir de ce but, la confiance passe du côté des Camerounais qui se libèrent, et c’est un défenseur qui donne le but de la victoire. A la 78e minute, le défenseur central des Lions indomptables, Michael Ngadeu, adresse une frappe à ras de terre qui trompe, à nouveau, Jonas Mendes.

Le Cameroun aura souffert tout au long de cette rencontre, mais le résultat est là. Les Camerounais empochent les trois points et se placent en tête du groupe A avec quatre points, tandis que les Bissau-Guinéens se retrouvent derniers, mais pas éliminés de la CAN 2017, avec un seul petit point.