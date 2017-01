CAN 2017: Vincent Aboubakar, le retour du redoutable buteur

♦ Toute la CAN Total 2017, c’est sur afriquefoot.rfi.fr : le calendrier et les résultats, les matches en direct, les équipes, les joueurs, nos vidéos...

De notre envoyé spécial à Libreville,

Les Lions indomptables vont affronter ce mercredi 18 janvier l’équipe surprise du groupe A, la Guinée-Bissau. Toutefois, pour battre les Bissau-Guinéens, il faudra être plus efficace devant le but comme l’avait souligné l’entraîneur des Camerounais, Hugo Broos, après la première rencontre : « Si on a les occasions mais qu’on ne les met pas au fond… Face à la Guinée-Bissau, on va essayer de concrétiser nos occasions et on gagnera ainsi notre rencontre ».

Vincent Aboubakar, le retour du buteur

Susendu lors du premier match, l’attaquant du Besiktas, en Turquie, sera disponible pour le match face aux Bissau-Guinéens. Un retour important dans le schéma de jeu de l’entraîneur Hugo Broos, mais également pour le moral de l’équipe. « Son retour est très important. On connaît la qualité de Vincent Aboubakar et le fait qu’il revienne va nous faire du bien. C’est un attaquant très technique, très athlétique et adroit devant le but. Je pense qu’il va apporter sa pierre à l’édifice », admet Georges Mandjeck, milieu des Lions indomptables.

Le milieu de terrain nous a expliqué ce que Vincent Aboubakar peut apporter face aux « Djurtus » : « On va jouer face à une équipe qui va jouer derrière, ça sera un peu compliqué, et on s’attend à avoir le plus souvent la possession du ballon. Ça sera à nous de trouver des joueurs lancés dans les espaces pour pouvoir être dangereux dans la surface avec l’apport de Vincent ».

Vincent Aboubakar a déjà acquis une telle notoriété qu’il pourrait faire pencher la balance psychologiquement pour les Lions indomptables. « Tout le vestiaire est content de voir revenir Vincent dans le lot des joueurs disponibles, mais on ne sait pas encore si l’entraîneur va le faire rentrer dans le onze titulaire. Mais c’est sûr que cela va être important de l’avoir à nos côtés, car les adversaires, en entendant son nom, ils commenceront à se faire du souci et ça, c’est un avantage pour nous », assure Michael Ngadeu, défenseur central du Cameroun.

Un Lion en quête de légitimité

Vincent Aboubakar a marqué 14 buts en 50 matches avec le Cameroun, mais il paraît toujours être en quête de légitimité depuis le départ de Samuel Eto’o. « C’est une très bonne nouvelle le retour de Vincent Aboubakar, et j’espère qu’il va changer les choses. J’ai déjà discuté avec lui, et je lui ai dit que tous les 5-6 ans, le Cameroun sort un grand avant-centre, donc avec le départ de Samuel Eto’o, c’est à lui de prendre la relève. Je lui ai dit qu’il doit prendre cette relève, car il a des qualités, mais il pousse encore les gens à demander le retour de Samuel Eto’o », lance Roger Milla, légende du football africain.

Pour l’ancien attaquant des Lions indomptables, Vincent Aboubakar doit s’imposer pour faire taire les critiques. « Moi je suis sûr que si Samuel Eto’o revient, il marquera à nouveau des buts, donc je pense que Vincent Aboubakar doit vraiment profiter de son absence pour s’imposer et devenir la prochaine vedette de l’équipe nationale », avance Roger Milla, avant d'ajouter : « Moi je suis déçu de lui, car il n’a pas apporté ce que beaucoup attendaient de lui. Les gens sont déçus, mais moi je veux qu’il rentre sur le terrain face à la Guinée-Bissau et qu’il hausse les épaules. Il doit faire comprendre aux gens que Vincent est revenu et qu’il sera là ».

La légende du football camerounais croit en Vincent Aboubakar, qui pourrait partir dans un grand club s’il exploite ses qualités. « Il peut faire plus, il a les possibilités de faire plus et j’aimerais qu’il le fasse. Je veux qu’il comprenne qu’à travers l’équipe nationale, il peut avoir un grand club. C’est à travers les succès de l’équipe nationale, que sa valeur va grimper dans son club. Je sais qu’il a un potentiel énorme et je voudrais qu’il le travaille. Il a tout pour le travailler. La balle est dans son camp ».

Le sélectionneur belge du Cameroun, Hugo Broos, devra certainement parier sur Vincent Aboubakar dans le onze titulaire des Lions indomptables face aux « Djurtus », et cela devra donc passer par un remaniement de l’attaque pour cette rencontre comptant pour la deuxième journée du groupe A.