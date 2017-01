CAN 2017: entrée en lice du groupe D avec Ghana-Ouganda et Mali-Egypte

Après trois journées et des surprises comme le nul entre l’Algérie et le Zimbabwe, c’est au groupe D d’entrer en lice avec un Ghana-Ouganda et un Mali-Egypte. Les deux rencontres ont lieu mardi 17 janvier à Port-Gentil. L’Egypte fait son grand retour, alors que le Ghana des frères Ayew, finaliste en 2015 face à la Côte d’Ivoire, attend une nouvelle revanche.

C'est au tour du groupe D de se lancer dans la bataille, avec le grand retour de l'Egypte, nation la plus titrée de l'histoire de la compétition mais absente lors des trois dernières éditions. L’équipe est incarnée par Mohamed Salah (AS Rome) et les pensionnaires de Premier League : Mohamed Elneny (Arsenal), Ramadan Sobhi (Stoke) et Ahmed El Mohamady (Hull).

Les Pharaons en route vers un huitième sacre ?

Les Pharaons ont remporté sept Coupes d'Afrique des nations, un record, dont trois d'affilée en 2006, 2008 et 2010. Le gardien Essam El-Hadary, vétéran de 44 ans, était déjà là lors de ces trois campagnes victorieuses. Le portier était même présent dès le titre de 1998, et il est toujours dans l'effectif. Si El-Hadary est aligné face au Mali, il sera très difficile de battre ce record de longévité. En 2006, son compatriote Hossam Hassan avait 39 ans, 5 mois et 24 jours, quand il établissait cette marque. Essam El-Hadary a dû patienter sept ans pour retrouver la CAN.

Les Pharaons commencent par un match contre le Mali, une équipe qui « est en train de se restructurer » selon son sélectionneur, Alain Giresse. L’ancien coach du Sénégal vient de confirmer la blessure et l'indisponibilité du milieu Adama Traoré et du portier Soumaïla Diakité pour le match contre l'Egypte.

Le Ghana pour un cinquième titre ?

Le Ghana, qui reste sur une finale perdue à l'issue d'une séance de tirs au but épique contre la Côte d'Ivoire en 2015 (0-0, 9-8 aux t.a.b), attend son heure et un cinquième sacre continental après 1963, 1965, 1978 et 1982. Surtout, les « Blacks Stars » ont été la puissance montante du foot africain des années 2010, avec ce fameux quart de finale perdu aux tirs au but contre l'Uruguay, lors du Mondial en Afrique du Sud.

Depuis 2008, les Ghanéens se sont hissés à chaque fois jusqu'au dernier carré de la CAN. Cette année, ils démarrent en affrontant l'Ouganda, de retour dans la compétition après 39 ans d'absence. Le dernier match des Ougandais dans une CAN remonte en effet à l'édition 1978 avec une finale perdue (0-2). C'était contre... le Ghana !