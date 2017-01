CAN 2017: l’Algérie ne se rassure pas face au Zimbabwe

♦ Toute la CAN Total 2017, c’est sur afriquefoot.rfi.fr : le calendrier et les résultats, les matches en direct, les équipes, les joueurs, nos vidéos...

Libreville, envoyé spécial

L’automne dernier, les Fennecs avaient largement compromis leurs chances de qualification pour la Coupe du Monde 2018 après deux rencontres considérées comme désastreuses. Un nul à domicile face au Cameroun pour commencer (1-1), et une défaite face au Nigeria (1-3), qui a fini par mettre le feu chez les Verts. Le doute s’est installé à l’aube de cette CAN au Gabon avec un Ryad Mahrez moins en vue, et une défense plus que poreuse.

La naïveté de Mokhtar Belkhither



A l’heure des mises au point, l’Algérie se présentait donc face au Zimbabwe - qu’elle n’a pas battu lors des trois dernières confrontations - pour faire taire ses détracteurs qui ne la considèrent plus comme l’équipe la plus huppée d’Afrique, malgré des individualités de premier plan. La prestation du jour ne rassurera personne.



Les Fennecs se sont encore fait bousculer dans les dix premières minutes avec un Khama Billiat qui aurait pu ouvrir le score à deux reprises pour les Guerriers. Et le poteau rentrant de Ryad Mahrez à la onzième minute ne fera pas taire les critiques. Si le joueur de Leicester ouvre le score d’un geste efficace, les Zimbabwéens ne lâchent rien et Kudawashe Mahachi, libre de tout marquage, en profite pour égaliser (17e). L’inquiétude gagne encore une fois le camp des Verts après cette nouvelle erreur de la défense, un classique.

Mokhtar Belkhither peut s’en mordre les doigts avant d’être à l’origine du penalty transformé par Nyasha Mushekwi, après une faute sur Onismor Bhaser (29e). Belkhither, découvert par Georges Leekens le sélectionneur, remplacé à la pause par Mohamed Meftah, se souviendra de son premier match en phase finale d’une Coupe d’Afrique des nations.

Mahrez sauve les meubles



Les propos de Carl Medjani après la défaite au Nigeria sont de nouveaux dans toutes les têtes : « Cela fait longtemps qu’on nous considère comme étant une grande équipe, mais moi, je dis qu’on ne l’est pas encore. » Ecarté par Georges Leekens, l’ancien capitaine des Verts aurait-il raison ? En atteste ce contre joué par Billiat qui se joue une nouvelle fois de la défense adverse et qui se retrouve seul face à M'Bohli. Le portier remporte le duel d'une superbe parade (53e).

Mahrez, bien servi par Brahimi, manque l’égalisation avec une frappe du droit pas assez puissante. Le meilleur joueur africain de 2016 ne pas fait de miracle (67e) avant de trouver la faille dans les dix dernières minutes.

A l’heure des mises au point, ce n'est peut-être que la troisième participation à la CAN pour le Zimbabwe - après 2004 et 2006 où il n'avait pas franchi le premier tour -, mais eux marquent déjà les esprits, contrairement aux Fennecs.

Après ce premier match, les deux équipes occupent la tête du groupe B, avec un point. Le prochain rendez-vous des Fennecs aura lieu jeudi 19 janvier, face à la Tunisie. Quant au Zimbabwe, il affrontera le Sénégal, le même jour.