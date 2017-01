CAN 2017: aller de l’avant pour le Sénégal

Franceville, envoyé spécial

« Nous sommes prêts, nous avons beaucoup travaillé ». A la veille de la première confrontation face à la Tunisie, le Sénégal affiche des ambitions, comme le confirme son capitaine Cheikhou Kouyaté.

Aujourd'hui,les Lions de la Téranga veulent effacer le mauvais souvenir de la précédente CAN en Guinée équatoriale, avec une sortie dès le premier tour. Alain Giresse, l'ex-sélectionneur, est parti et certains cadres de l'époque comme Papiss Cissé n'ont plus été appelés en sélection.

Se faire pardonner

« On doit se faire pardonner. Ce que l’on avait fait, ce n’était pas terrible et c’est à nous de montrer que l’on a grandi. Il faut prouver qu’il y a deux ans, c’était une erreur de jeunesse », avoue Cheikhou Kouyaté, le colosse défenseur de West Ham. Pour initier un début du pardon, les Lions de la Téranga - désormais sous la houlette d’Aliou Cissé - ont fait un parcours exemplaires lors des éliminatoires avec un carton plein de six victoires en autant de matches.

« Nous avons déjà oublié notre bon parcours en éliminatoire, temporise Aliou Cissé. Là, c’est une autre histoire qui commence. La seule pression que mes joueurs auront, c’est de bien faire leur métier. Nous ne sommes pas des novices et nous sommes conscients de notre potentiel ».

Depuis plus d’une année, les joueurs sénégalais prouvent qu’ils sont importants dans leur club, à l’image de Sadio Mané à Liverpool. En sélection, ils ont le devoir de tenir leur rang. Ce qui fait dire à Henryk Kasperczak, le coach des Tunisiens et ancien sélectionneur du Sénégal que « c'est une de leur nouvelle force ». « Les retrouvailles avec les Lions, c'est toujours un plaisir. Les deux équipes sont hiérarchiquement bien placées », ajoute-t-il.

L'expérience d'Aliou Cissé et des joueurs importants comme atout

Aliou Cissé va donc vivre face à la Tunisie son premier match d’une phase finale de Coupe d’Afrique des nations. Il reste pourtant imperturbable : « Il n’y a pas d’appréhension en tant que coach sur le banc. J’ai un vécu une carrière de footballeur, je connais la CAN, le groupe est bien et la mentalité de 2015 n’est pas la même ! » Celui qui avait participé à la finale de la CAN en 2002 et au quarts de finale de la Coupe du monde la même année demande à ses joueurs d’être de « grands professionnels » pour rester dans une bonne dynamique.

Dans une poule compliquée avec trois grandes nations du football africain, sans sous-estimer le Zimbabwe, le résultat du Sénégal face à la Tunisie sera important sans être définitif. Jamais titré, le Sénégal va donc s’appuyer sur une génération talentueuse avec un sélectionneur du cru, l’un des quatre coachs africains présents au Gabon.

