CAN 2017: la cause des sélectionneurs africains n’avance pas

Il n’y aura que quatre sélectionneurs africains sur seize à la CAN Total Gabon 2017. Le phénomène n’est pas nouveau et s’accentue de plus en plus. Depuis quinze ans, les coachs locaux sont toujours minoritaires à la Coupe d’Afrique.

C’est un des sujets récurrents de la Coupe d’Afrique, tellement il interpelle à la veille de chaque compétition. Le nombre de sélectionneurs africains est, à chaque fois, scruté, histoire de voir si le mythe du « sorcier blanc » est quelque peu écorné. Mais ce n’est pas cette année que la cote des entraîneurs locaux sera à la hausse en Afrique, car sur les 16 sélectionneurs présents à la CAN gabonaise, 11 sont Européens, dont 5 Français, plus un Sud-américain (l’Argentin Hector Cuper).

Ils ne sont donc que quatre issus du continent à être à la tête d’une sélection au Gabon. C’est un de plus qu’en 2015 mais, très (trop) peu pour penser à une éclaircie chez les coachs nationaux. La tendance, à la baisse depuis plusieurs éditions, se confirme ainsi de CAN en CAN. La dernière fois qu’une Coupe d'Afrique s’est jouée avec plus de coachs africains que de sélectionneurs étrangers, c’était en 2002 avec 9 techniciens locaux contre 7. Mais il ne resta qu’un seul dans le dernier carré, Shaibu Amodu (Nigeria), qui laissa deux Européens se disputer la finale, Bruno Metsu (Sénégal) et Winfried Schäfer (Cameroun).

« La FIFA, la solution »

« En Afrique, un Européen remplacera un autre Européen. Eux, ils ont le droit d’être mauvais. Les entraîneurs africains, non. On le vire quand il a été mauvais, et parfois même lorsqu’il a été bon, pour prendre un Européen derrière. C’est donc un problème de mentalité ». Le Camerounais Joseph Antoine Bell, consultant de RFI pour la CAN, avait lâché ces mots à la veille de la CAN 2013.

Deux ans après, rien n’a changé. Et la tendance n’est pas à l’optimisme en à croire Amara Traoré. L’ancien sélectionneur du Sénégal interpelle même la FIFA sur ce phénomène. « Seule la FIFA peut régler ce problème. Une équipe nationale est composée de joueurs qui ont la nationalité du pays. On joue l’hymne national du pays, il est évident que le sélectionneur doit être du pays. C'est une question de souveraineté nationale », argumente Traoré.

En attendant, le premier duel coach étranger-coach local opposera samedi en match d’ouverture l’Espagnol du Gabon, José Antonio Camacho, au Bissau-guinéen Baciro Candé.

Nationalité des sélectionneurs de la CAN Total 2017 et leurs portraits



José Antonio Camacho, Espagnol (Gabon)

Michel Dussuyer, Français (Côte d'Ivoire)

Hervé Renard, Français (Maroc)

Georges Leekens, Belge (Algérie)

Hugo Broos, Belge (Cameroun)

Aliou Cissé, Sénégalais (Sénégal)

Hector Cuper, Argentin (Egypte)

Avram Grant, Israélien (Ghana)

Kalisto Pasuwa, Zimbabwéen (Zimbabwe)

Alain Giresse, Français (Mali)

Baciro Kandé, Bissau-guinéen (Guinée-Bissau)

Claude Leroy, Français (Togo)

Henryk Kasperczak, Français (Tunisie)

Florent Ibenge, Congolais (République démocratique du Congo)

Paulo Duarte, Portugais (Burkina Faso)

Milutin Sredojević, Serbe, (Ouganda)

