Inauguration du stade de port-Gentil: le Gabon est prêt pour la CAN 2017

Lundi 9 janvier 2017, les Port-Gentillais qui avaient effectué le déplacement pour l'inauguration de leur nouveau stade n'ont pas caché leur joie. La capitale du pétrole gabonais vient enfin de se doter d'une enceinte digne de ce nom. La ville est ainsi prête à accueillir une phase finale de la CAN pour la première fois.

« On n'a jamais eu ce genre de stade ici à Port-Gentil. C'est une première ! », confie un passant. « Pour une première fois, la CAN à Port-Gentil, c'est vraiment une grande émotion », confirme un autre. « Depuis que je vis, je n'ai jamais assisté à ce genre de mouvements. Nos parents n'ont pas vu ça ! Et nous, on assiste à ça ! C'est une grande joie, Dieu est grand ! », conclut une dernière passante.

Ali Bongo répond aux critiques des détracteurs



Un prêtre, un imam et un évangéliste ont béni le stade. Ali Bongo a profité de l'occasion pour lancer un message en direction des ONG et syndicats qui appellent au boycott de l'évènement : « Les Gabonais, dans leur grande majorité, ont voulu que cette CAN se joue au Gabon. Nous n'avons fait que respecter le choix des Gabonais. »

Depuis plusieurs jours, des syndicats et des activistes de la société civile appellent en effet à boycotter la CAN. Ils estiment que les éditions 2012 et 2017 ont coûté 500 milliards de francs CFA, dans un pays qui n'a pas construit de nouvelle salle de classe par exemple. « Derrière toutes ces critiques, il n'y a simplement que jalousie, jalousie et jalousie. C'est tout », estime cependant Ali Bongo.