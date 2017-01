CAN 2017: ces cinq joueurs qui ne découvriront pas la Coupe d’Afrique

Gabon 2017 devait être leur première CAN après plusieurs rendez-vous manqués pour certains. Ce sera sans eux. Du Tunisien Ben Hatira au Congolais Elia Meschak, zoom sur cinq joueurs qui pourraient manquer à la CAN.

Anis Ben Hatira (Tunisie)

Et de quatre ! Pour la quatrième fois consécutive, le milieu de terrain tunisien va manquer la CAN alors que toutes les conditions (ou presque) étaient réunies pour qu’il découvre enfin la plus prestigieuse compétition africaine. Mais il faut croire que la CAN et Ben Hatira, c’est une histoire de rendez-vous manqués. C’est 2012 que la première opportunité s’est offerte à lui. Vainqueur de l'Euro Espoirs avec l'Allemagne, aux côtés de Mesut Ozil et de Sami Khedira en 2009, le natif de Berlin décline l’invitation de la Tunisie, pays de ses parents pour disputer la CAN au Gabon et en Guinée équatoriale. En 2013, il accepte de porter le maillot des Aigles de Carthage, mais doit déclarer forfait pour la CAN en Afrique du Sud après une blessure à la cheville.

Rebelote deux ans plus tard : Ben Hatira, présent sur la liste des présélectionnés jette l’éponge à quelques jours du début de la compétition en Guinée Equatoriale. Pour Gabon 2017, alors que le milieu de Darmstadt (Bundesliga) y croyait fortement, le sélectionneur de la Tunisie, Henryk Kasperczack le laisse à quai. « Comme vous, j’ai été surpris et malheureux d’apprendre ma non-sélection sans raison pour la Coupe d’Afrique, a alors réagi Ben Hatira sur son compte Instagram. (…) Il n’y a même pas eu de communication. J’ai tout autre définition du mot respect ».

Benik Afobe (RD Congo)

Il y a quelques semaines, Bennik Afobe devait honorer sa première sélection avec la République démocratique du Congo à l’occasion de la rencontre Guinée-RDC comptant pour la deuxième journée des éliminatoires 2018. Mais l’Anglo-Congolais n’a pu tenir sa place à cause d’une incroyable erreur de la FA (The Football Association) anglaise qui avait simplement envoyé sa lettre de sortie à la… République du Congo et non à la RDC. Afobe, bien que présent au regroupement des Léopards, n’avait donc pas pris part à la victoire face au Sily (2-1).

C’est tout naturellement que les supporters congolais espéraient donc voir enfin le natif de Londres faire ses débuts à la CAN 2017. Mais Afobe, très attendu, a décliné la convocation de Florent Ibenge, préférant se consacrer à son club, Bournemouth, où il n’a pas encore assuré une place de titulaire en attaque. Avec l’absence de Yannick Bolasie, blessé, il aurait sans doute fait du bien à la ligne offensive des Léopards.

L'Anglo-Congolais Benik Afobe, sous les couleurs de Bournemouth (Angleterre). Reuters / Paul Childs

Sofiane Boufal (Maroc)

C’est un vrai coup dur pour les Lions de l’Atlas qui devront faire sans un de leurs meilleurs joueurs au Gabon. Sofiane Boufal n’aurait pas été de trop pour le sélectionneur Hervé Renard et le Maroc dans une poule qu’ils partagent avec la Côte d’Ivoire, le Togo, et la RD Congo. Jusqu’au bout pourtant, celui qui était dans la liste définitive des 23, y croyait. Ce n’est que dimanche, 8 janvier, à moins d’une semaine du coup d’envoi de la compétition que le joueur s’est résolu à déclarer forfait. «Sofiane Boufal a quitté le rassemblement des Lions à Al-Ain (Emirats arabes unis) ce matin (dimanche), après la confirmation de sa blessure et son incapacité à disputer la Coupe d’Afrique des nations », a ainsi indiqué un communiqué publié par la Fédération marocaine de football.

Prix RFI Marc-Vivien Foé 2016, le Marocain avait longtemps hésité avant de dire « oui » à la sélection marocaine. Ce n’est qu’au printemps 2016 qu’il accepte de porter le maillot des Lions de l’Atlas disputant dans la foulée trois rencontres avec eux.



Younouss Sankharé (Sénégal)



Depuis octobre 2015 et sa première convocation avec le Sénégal, Younouss Sankharé avait été de toutes les listes du sélectionneur Aliou Cissé. Sauf pour la dernière, celle des 23 pour la CAN 2017 au Gabon. C’est une mini-surprise, autant qu’une déception certainement pour le milieu de terrain de Lille qui pouvait légitimement espérer faire partie du voyage au Gabon. Même s’il n’était pas titulaire dans le 11 des Lions de la Téranga, l’ancien joueur du PSG était devenu un habitué de la tanière depuis près de deux ans et avait même marqué son premier but en sélection en mai 2016 au Rwanda (2-0). International espoir français, Sankharé, qui avait aussi l’opportunité de jouer pour la Mauritanie, avait opté pour le Sénégal ayant sans doute la CAN 2017 en ligne de mire. C’est raté !

Elia Meschak (RD Congo)

Il y a près d’un an, Elia Meschak renversait tout sur son passage, terminant meilleur buteur et meilleur joueur du Chan 2016 au Rwanda. Le jeune attaquant, au dribble déroutant, semblait alors avoir la voie toute tracée pour découvrir un championnat européen et s’installer en équipe nationale. Sur la lancée du Chan, Meschak s'était même illustré en équipe A en inscrivant en mars 2016 un but lors du match RDC-Angola (2-1) comptant pour les éliminatoires de la CAN 2017.

Mais la suite a été moins clinquante avec un essai raté en Turquie à Bursaspor et surtout cette non-convocation définitive pour la CAN 2017. Le jeune Léopard y croyait très fort pourtant et se voyait être le remplaçant idéal de Yannick Bolasie, forfait sur blessure. « J’ai hâte de disputer ma première CAN, lâchait-il, il y a quelques jours sur le site congolais leopards.com. J’ai beaucoup de respects pour Bolasie. C’est décevant qu’il rate cette CAN pourtant il est parmi les grands artisans de la qualification du pays. Il n’y a pas selon moi de véritable remplaçant de Yannick sur les côtés. Il a toujours été meilleur à son poste, je vais faire de mon mieux pour mériter la confiance du coach afin d’honorer Bolasie en gagnant cette Coupe d’Afrique des nations ». La déception doit être grande…