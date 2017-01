CAN 2017: les Zimbabwéens en conflit avec leur Fédération sur la question des primes

Bisbille au sein de l’équipe du Zimbabwe, qui doit disputer la CAN 2017 au Gabon (14 janvier-5 février). La 3e participation des Warriors à la phase finale de la compétition est parasitée par la grogne des joueurs contre leur fédération nationale (ZIFA). Objet de la discorde : les primes. Les joueurs demandent à ce qu’elles passent de 1 000 à 5 000 dollars et que les indemnités quotidiennes de séjour soient échelonnées de 150 à 500 dollars, et non de 50 à 100 dollars. L’équipe nationale a refusé de s’envoler samedi 7 janvier pour le Cameroun, où elle doit disputer un dernier match amical avant la CAN. Finalement, après de nouvelles discussions ce dimanche 8 janvier, les Warriors auraient accepté de quitter la capitale Harare de façon échelonnée. « Les joueurs et l’administration ont trouvé une solution à l’amiable », a simplement déclaré Xolisani Gwesela, porte-parole d’une fédération exsangue, à l’image d’un Etat qui a les pires difficultés à payer ses fonctionnaires. Le Zimbabwe n’a plus participé à la CAN depuis 2006. Les hommes de Kalisto Pasuwa auront fort à faire au Gabon dans le groupe B avec le Sénégal, la Tunisie et l’Algérie.