CAN 2017: Riyad Mahrez et les 22 Fennecs

Le sélectionneur Georges Leekens a composé son groupe de 23 joueurs pour la CAN 2017 au Gabon. Riyad Mahrez portera les espoirs de tout un peuple qui attend un nouveau trophée continental depuis 1990. Carl Medjani et Sofiane Feghouli, piliers de la sélection, sont les grands absents du groupe.

Pas très en vue lors de la dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018 avec une défaite face au Nigeria (1-3), l’équipe d’Algérie avance masquée pour cette nouvelle édition de la Coupe d’Afrique des nations. L'Algérie, qui avait créé la sensation en 2014 au Brésil et qui avait déçu l’année suivante en Guinée équatoriale, reste tout de même une des formations favorites pour un trophée au Gabon malgré des doutes et une succession de sélectionneurs qui lui a certainement compliqué la vie.

Du classique sans Feghouli et Medjani

Le Belge Georges Leekens a fait dans le classique pour la sélection de ses 23 joueurs où l’on retrouve Riyad Mahrez et Islam Slimani, les deux pépites du champion d'Angleterre en titre, Leicester, ainsi que Hillal Soudani, meilleur buteur des qualifications pour la CAN 2017, avec 7 réalisations en six matches. Il a en revanche écarté le milieu de terrain de West Ham Sofiane Feghouli, joueur emblématique de la sélection depuis 2012, notamment au Mondial 2014 avec un but face à la Belgique et un huitième de final historique.

Le défenseur central Carl Medjani, 54 capes en sélections et trois buts restera aussi à la maison. Le Franco-Algérien de 31 ans qui évolue en Espagne à Leganes, n'avait raté aucun grand rendez-vous avec l'Algérie depuis le parcours des Fennecs au Mondial 2010 en Afrique du Sud.

Mesbah, Meftah et Bensebaïni de nouveau en Vert



Autre surprise, la convocation de Djamel Mesbah (31 ans) qui fait son come-back après avoir été écarté plusieurs mois. On notera aussi le retour de Rabie Meftah. Sa dernière convocation remonte à 2009 lors des éliminatoires du Mondial 2010. Il participera à sa première CAN tout comme Mokhtar Belkhiter et Mohamed Benyahia. On notera que Ramy Bensebaïni, qui avait été écarté après avoir été la victime collatérale de la volonté rennaise de le conserver au moment des JO en août dernier, sera du voyage.

L'Algérie a été versée dans un groupe compliqué, avec l'éternelle rivale, la Tunisie, le Sénégal, et le Zimbabwe, et aura donc pour mission de sortir de cette poule pour atteindre les quarts de finale, que seuls les deux premiers rejoignent. Cinquième meilleure nation africaine au classement Fifa (38e), l'Algérie n'a remporté qu’une seule CAN à domicile en 1990.

La liste des 23 joueurs

Gardien de but : Raïs Ouhab M'bolhi (Antalyaspor/TUR), Malik Asselah (JS Kabylie/ALG), Chemseddine Rahmani (MO Béjaïa/ALG)



Défenseurs : Mokhtar Belkhiter (Club Africain/TUN), Mohamed Rabie Meftah (USM Alger/ALG), Aïssa Mandi (Real Bétis Balonpié/ESP), Hicham Belkaroui (Espérance de Tunis/TUN), Liassine Cadamuro (Servette Genève/SUI), Mohamed Benyahia (USM Alger/ALG), Ramy Bensebaïni (Stade Rennais/FRA), Faouzi Ghoulam (Naples/ITA), Djamel Mesbah (Crotone/ITA)

Milieux de terrain : Adlène Guedioura (Watford/ENG), Saphir Taïder (Bologne/ITA), Nabil Bentaleb (Schalke 04/GER), Mehdi Abeid (Dijon/FRA), Yassine Brahimi (FC Porto/POR), Rachid Ghezzal (Olympique lyonnais/FRA)

Attaquants : Islam Slimani (Leicester/ENG), Riyad Mahrez (Leicester City/ENG), Hillal El Arabi Soudani (Dinamo Zagreb/CRO), Baghdad Bounedjah (Al Sadd/QAT), Sofiane Hanni (Anderlecht/BEL)