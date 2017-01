Football africain: le calendrier 2017

La première moitié de 2017 sera marquée par le Coupe d'Afrique des nations au Gabon, ainsi que par la CAN U20 en Zambie et la CAN U17 à Madagascar. Quant à la deuxième moitié de 2017, elle sera marquée par la reprise des éliminatoires pour la Coupe du monde 2018 et par les finales de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération.

JANVIER

05/01 Trophées de la CAF. Le milieu de terrain Riyad Mahrez a été désigné Joueur africain de l'année 2016 par la Confédération africaine de football (CAF), ce 5 janvier 2017 à Abuja. Il succède au Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, deuxième du vote, et devient ainsi le premier Algérien à remporter ce trophée depuis qu'il est décerné par la CAF.

14/01 CAN 2017. 1ère journée. Groupe A. Gabon-Guinée Bissau et Burkina Faso-Cameroun à Libreville.

15/01 CAN 2017. 1ère journée. Groupe B. Algérie-Zimbabwe et Tunisie-Sénégal à Franceville.

16/01 CAN 2017. 1ère journée. Groupe C. Côte d’Ivoire-Togo et RD Congo-Maroc à Oyem.

17/01 CAN 2017. 1ère journée. Groupe D. Ghana-Ouganda et Mali-Egypte à Port-Gentil.

18/01 CAN 2017. 2e journée. Groupe A. Gabon-Burkina Faso et Cameroun-Guinée Bissau à Libreville.

19/01 CAN 2017. 2e journée. Groupe B. Algérie-Tunisie et Sénégal-Zimbabwe à Franceville.

20/01 CAN 2017. 2e journée. Groupe C. Côte d’Ivoire-RD Congo et Maroc-Togo à Oyem.

21/01 CAN 2017. 2e journée. Groupe D. Ghana-Mali et Egypte-Ouganda à Port-Gentil.

22/01 CAN 2017. 3e journée. Groupe A. Guinée Bissau-Burkina Faso à Franceville et Cameroun-Gabon à Libreville.

23/01 CAN 2017. 3e journée. Groupe B. Zimbabwe-Tunisie à Libreville et Sénégal-Algérie à Franceville.

24/01 CAN 2017. 3e journée. Groupe C. Maroc-Côte d’Ivoire à Oyem et Togo-RD Congo à Port-Gentil.

25/01 CAN 2017. 3e journée. Groupe D. Egypte-Ghana à Port-Gentil et Ouganda-Mali à Oyem.

28/01 CAN 2017. Quarts de finale. 1A-2B à Libreville et 1B-2A à Franceville.

29/01 CAN 2017. Quarts de finale. 1C-2D à Oyem et 1D-2C à Port-Gentil.

FEVRIER

01/02 CAN 2017. Demi-Finale à Libreville.

02/02 CAN 2017. Demi-Finale à Franceville.

04/02 CAN 2017. 3e Place à Port-Gentil.

05/02 CAN 2017. Finale à Libreville. Qui succèdera à la Côte d’Ivoire qui a remporté la dernière Coupe d’Afrique des nations, qui s’était déroulée en Guinée équatoriale.

10 au 12/02 Coupes interclubs. La Ligue des champions et la Coupe de la Confédération reprennent avec le tour préliminaire aller.

17, 18 ou 19/02 Super Coupe d’Afrique. Match de gala traditionnel entre le vainqueur de la Ligue des champions, le Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), et le vainqueur de la Coupe de la Confédération, le Tout Puissant Mazembe (RDC). La rencontre aura lieu à Pretoria.

17 au 19/02 Coupes interclubs. Tours préliminaires retour en Ligue des champions et Coupe de la Confédération.

26/02 au 12/03 CAN U20. La phase finale se tiendra en Zambie. Groupe A : Zambie, Guinée, Egypte, Mali. Groupe B : Sénégal, Soudan, Cameroun, Afrique du Sud.

MARS

10 au 12/03 Coupes interclubs. Seizièmes de finale aller en Ligue des champions et Coupe de la Confédération.

17 au 19/03 Coupes interclubs. Seizièmes de finale retour en Ligue des champions et Coupe de la Confédération.

AVRIL

02 au 16/04 CAN U17. La phase finale se tiendra à Madagascar. Groupe A : Madagascar, Guinée, Cameroun, Ghana. Groupe B : Mali, Congo, Angola, Niger.

07 au 09/04 Coupe de la Confédération. Barrages aller avant la phase de groupes.

14 au 16/04 Coupe de la Confédération. Barrages retour avant la phase de groupes.

MAI

12 au 14/05 Coupes interclubs. Première journée des phases de groupes en Ligue des champions et en Coupe de la Confédération.

23 et 24/05 Coupes interclubs. Deuxième journée des phases de groupes en Ligue des champions et en Coupe de la Confédération.

JUIN

02 au 04/06 Coupes interclubs. Troisième journée de la phase de groupes en Ligue des champions et en Coupe de la Confédération.

20 et 21/06 Coupes interclubs. Quatrième journée de la phase de groupes en Ligue des champions et en Coupe de la Confédération.

30/06 au 02/07 Coupes interclubs. Cinquième journée de la phase de groupes en Ligue des champions et en Coupe de la Confédération. On devrait connaître les premiers qualifiés pour les quarts de finale.

JUILLET

07 au 09/07 Coupes interclubs. Sixième et dernière journée de la phase de groupes en Ligue des champions (C1) et en Coupe de la Confédération (C2). Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les quarts de finale de la C1 et de la C2.

AOUT

28/08 Coupe du monde 2018. Troisième journée de la phase de groupes décisive des éliminatoires africaines pour le Mondial en Russie.

SEPTEMBRE

02/09 Coupe du monde 2018. Quatrième journée de la phase de groupes décisive des éliminatoires africaines pour le Mondial en Russie.

08 au 10/09 Coupes interclubs. Quarts de finale aller en Ligue des champions (C1) et en Coupe de la Confédération (C2).

15 au 17/09 Coupes interclubs. Quarts de finale retour en Ligue des champions (C1) et en Coupe de la Confédération (C2).

29/09 au 01/10 Coupes interclubs. Demi-finales aller en Ligue des champions (C1) et en Coupe de la Confédération (C2).

OCTOBRE

02/10 Coupe du monde 2018. Cinquième journée de la phase de groupes décisive des éliminatoires africaines pour le Mondial en Russie.

13 au 15/10 Coupes interclubs. Demi-finales retour en Ligue des champions (C1) et en Coupe de la Confédération (C2).

27 au 29/10 Ligue des champions. Finale aller.

NOVEMBRE

03 au 05/11 Ligue des champions. Finale retour. Qui succèdera au Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) en tant que champion d’Afrique ?

06/11 Coupe du monde 2018. Sixième et dernière journée de la phase de groupes décisive des éliminatoires africaines pour le Mondial en Russie. Le premier de chacun des cinq groupes de quatre équipes sera qualifié pour la phase finale de la Coupe du monde (14 juin-15 juillet 2018).

17 au 19/11 Coupe de la Confédération. Finale aller.

24 au 26/11 Coupe de la Confédération. Finale retour. Qui succèdera au Tout Puissant Mazembe (RDC) ?