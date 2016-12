CAN 2017: Sadio Mané, le meneur du Sénégal

La deuxième liste définitive de 23 joueurs a été dévoilée ce vendredi 30 décembre par le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé. Il n’y a pas de grandes surprises dans cette liste, car l’entraîneur des Lions de la Téranga s’est appuyé sur la base des joueurs qu’il a convoqué lors des éliminatoires de la CAN 2017, six victoires en six matches, et lors des éliminatoires pour la Coupe du monde 2018.

Cheikh Mbengue et Henri Saivet, les Stéphanois sont de retour

Au sein de la liste présentée, on pourra noter deux absences par choix et une forcée. Fallou Diagne, le défenseur du Werder Brême (Allemagne) et Younousse Sankharé, le milieu de terrain de Lille (France), sans oublier Pape Ndiaye Souaré, le latéral gauche de Crystal Palace qui est blessé, n'ont pas été appelés. Aliou Cissé a, par contre, rappelé deux joueurs qui n’entraient pas, jusqu'à maintenant, dans ses plans, Cheikh Mbengue et Henri Saivet.

Le latéral, Cheikh Mbengue, est un des éléments clés de la défense de Saint-Etienne. Il a d’ailleurs participé aux quatre derniers matches des Stéphanois, sur un total de 14 rencontres disputées, toutes compétitions confondues et toutes comme titulaire. Avec l’absence de Pape Souaré, le sélectionneur du Sénégal a décidé de prendre une seconde option derrière Saliou Ciss au poste de défenseur gauche.

Henri Saivet, le milieu de terrain stéphanois, est également un des éléments les plus utilisés au sein de l’effectif du club français. Il a participé à onze matches de championnat, cinq en Ligue Europa et un en Coupe de la Ligue. Le Sénégalais, qui est prêté par les Anglais de Newcastle, remplace numériquement Younousse Sankharé, et sera une solution en plus sur le banc pour Aliou Cissé, même si Henri Saivet, tout comme Cheikh Mbengue, n’était plus appelé en sélection depuis plus d’un an.

Sadio Mané, briller avec les Lions de la Téranga

Sadio Mané, l’attaquant sénégalais de Liverpool, a réalisé une première partie de saison tonitruante. Les statistiques parlent pour lui, 8 buts en Premier League sur un total de 19 matches réalisés, toutes compétitions confondues. Arrivé cet été en provenance de Southampton aux Reds pour près de 41 millions d'euros, il justifie pleinement l’argent dépensé pour lui.

Avec les Lions de la Téranga, Sadio Mané est un titulaire indiscutable et il a porté son équipe lors des éliminatoires de la CAN, en marquant trois buts lors des six victoires sénégalaises. L’attaquant des Reds devra toutefois s’affirmer lors d’une grande compétition comme la CAN.

Le jeune attaquant côtoie la sélection depuis 2012 et surtout il était présent lors de la déroute en 2015 en Guinée équatoriale, où le Sénégal, après une victoire et un match nul, avait perdu face à l’Algérie et avait par conséquent été éliminé de la Coupe d’Afrique des nations. Il faudra oublier cette mésaventure pour ce joueur qui, à 24 ans, a engrangé énormément d’expérience ces deux dernières années sur le sol britannique. Sadio Mané et ses coéquipiers tenteront de remporter le premier titre de l’histoire du Sénégal à la CAN.

Liste des 23 joueurs

Gardiens : Abdoulaye Diallo (Rizespor, Turquie), Khadim Ndiaye (Horoya, Guinée), Pape Seydou Ndiaye (Niary Tally).

Défenseurs : Lamine Gassama (Alanyaspor, Turquie), Zargo Touré (Lorient, France), Kara Mbodji (Anderlecht, Belgique), Kalidou Koulibaly (Naples, Italie), Saliou Ciss (Valenciennes, France), Cheikh Mbengue (Saint-Etienne, France).

Milieux : Cheikhou Kouyaté (West Ham, Angleterre), Cheikh Ndoye (Angers, France), Gana Gueye (Everton, Angleterre), Pape Alioune Ndiaye (Osmanlispor, Turquie), Pape Kouly Diop (Espanyol Barcelone, Espagne), Mohamed Diamé (Newcastle, Angleterre), Henri Saivet (Saint-Etienne, France).

Attaquants : Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Ismaila Sarr (Metz, France), Keita Baldé Diao (Lazio, Italie), Mame Biram Diouf (Stoke City, Angleterre), Moussa Konaté (Sion, Suisse), Moussa Sow (Fernerbahçe, Turquie), Famara Diedhiou (Angers, France).