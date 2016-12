Football africain: la rétrospective 2016

L’année 2016 du football africain a été marquée par la victoire des Sud-Africains du Mamelodi Sundowns lors de la Ligue des champions, et par celle des Congolais du TP Mazembe lors de la Coupe de la Confédération. Côté sélections, l’équipe de la RD Congo a remporté le Chan masculin pour la deuxième fois, après 2009, tandis que le Nigeria a soulevé le trophée de la CAN féminine pour la dixième fois en 12 éditions. Le Maroc s’est également mis en évidence, en gagnant pour la première fois de son histoire la CAN masculine de futsal. Retour sur les faits marquants de cette année.

JANVIER

07/01 Trophées de la CAF. L’attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a été désigné Joueur africain de l’année pour la première fois par la Confédération africaine de football, lors des « Caf Awards », à Abuja. Le Gabonais du Borussia Dortmund a devancé l’Ivoirien Yaya Touré et le Ghanéen André Ayew.

FEVRIER

07/02 Chan 2016. L’équipe de la RD Congo a remporté le Championnat d’Afrique des nations de football - la coupe d’Afrique réservée aux joueurs locaux - pour la deuxième fois, après 2009. Les Congolais ont battu les Maliens 3-0 en finale de ce Chan à Kigali au Rwanda.

20/02 Supercoupe d’Afrique. Le Tout Puissant Mazembe (RDC) s'est offert une troisième Supercoupe d’Afrique en s'imposant 2-1 grâce à un doublé de Daniel Adjei face à l’Etoile du Sahel (Tunisie), lors d’un match qui s’est déroulé à Lubumbashi.

26/02 Fifa. Gianni Infantino a été élu neuvième président de la Fédération internationale de football (Fifa). Le Suisse, âgé de 45 ans, a remporté le scrutin au 2e tour lors d’un Congrès électif à Zurich, pour un mandat censé s’achever en 2019. L’ancien bras droit de Michel Platini à la confédération européenne de foot (UEFA) succède donc au Suisse Sepp Blatter, démissionnaire puis suspendu en 2015. Gianni Infantino prend la main après la présidence intérimaire dirigée par le Camerounais Issa Hayatou.

Pierre-Emerick Aubameyang reçoit la Confédération Africaine de Football ( CAF ), prix pour le meilleur joueur africain de l'année de la FIFA, le 7 janvier 2016. REUTERS/Afolabi Sotunde

MARS

26/03 Mondial féminin U17. Le Ghana, le Nigeria et le Cameroun se sont qualifiés pour la Coupe du monde en Jordanie (30 septembre-21 octobre 2016), en battant respectivement le Maroc, l’Afrique du Sud et l’Egypte.

AVRIL

24/04 CAN de futsal. Le Maroc a remporté la compétition, qui s’est déroulée en Afrique du Sud, en battant, en finale, l’Egypte sur le score de 3-2. Les deux finalistes, ainsi que le troisième, le Mozambique qui a battu la Zambie aux tirs au but 2-1 après le match nul 5-5, se sont qualifiés pour la Coupe du monde de futsal qui a eu lieu en Colombie du 10 septembre au 1er octobre 2016.

JUIN

24/06 Coupe du monde 2018. Au Caire, la Confédération africaine a réparti les vingt équipes encore en lice dans cinq groupes de quatre. A l’issue d’une phase de poules – six journées réparties entre octobre 2016 et novembre 2017 – les premiers de chaque groupe seront qualifiés pour le Mondial 2018 en Russie. Voici les cinq groupes.

GROUPE A : Tunisie, Libye, RD Congo, Guinée.

GROUPE B : Zambie, Cameroun, Algérie, Nigeria.

GROUPE C : Gabon, Mali, Côte d’Ivoire, Maroc.

GROUPE D : Sénégal, Afrique du Sud, Burkina Faso, Cap-Vert.

GROUPE E : Ghana, Egypte, Congo-Brazzaville, Ouganda.

JUILLET

24/07 CAN U20. Le Sénégal, l’Afrique du Sud, l’Egypte, le Soudan, la Guinée, le Cameroun et le Mali se sont qualifiés pour la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans, dont la phase finale aura lieu en Zambie en 2017.

AOUT

19/08 Jeux olympiques 2016. L’Allemagne s’est imposée lors du tournoi féminin à Rio. Aucune sélection africaine n’a réussi à passer la phase de groupes. Le Zimbabwe a enregistré trois défaites en trois rencontres, tandis que l’Afrique du Sud a fait un match nul face au Brésil, 0-0, et a perdu ses deux autres matches.

20/08 Jeux olympiques 2016. Le Brésil s’est sacré champion olympique en finale du tournoi masculin à Rio en battant l’Allemagne aux tirs au but, 5-4, après le match nul 1-1. Le Nigeria, une des trois équipes africaines présentes, a terminé troisième en s’imposant face au Honduras sur le score de 3-1. Quant aux deux autres sélections africaines, l’Afrique du Sud et l’Algérie, elles n’ont pas réussi à sortir de la phase de poules. Les Sud-Africains ont fait deux nuls, face au Brésil, 0-0, et face à l’Irak, 1-1, mais ils ont été défaits par le Danemark 1-0. Tandis que les Algériens ont été battus par le Honduras, 3-2, et l’Argentine, 2-1, mais ils ont accroché le match nul, 1-1, face au Portugal.

SEPTEMBRE

04/09 CAN 2017. Les 16 qualifiés pour la Coupe d’Afrique des nations ont été défini : Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Egypte, Gabon, Ghana, Guinée Bissau, Mali, Maroc, Ouganda, RD Congo, Sénégal, Togo, Tunisie, Zimbabwe.

01/10 Coupe du monde de futsal. L’Argentine a remporté le titre de champion du monde en battant la Russie 5-4 en finale du tournoi disputé en Colombie. L’Egypte a réussi pour la première fois de son histoire à se hisser jusqu’aux quarts de finale de l’épreuve. La belle histoire des Egyptiens s’est arrêtée face à l’Argentine, une défaite assez sèche sur le score de 5-0. Il faut rappeler que lors de ce tournoi, le Mozambique et le Maroc, les deux autres nations africaines présentes, ont été éliminés et n’ont gagné aucun match durant la phase de groupes.

02/10 CAN U17. La Guinée, le Congo, le Cameroun, le Mali, le Niger, le Ghana et l'Angola se sont qualifiés pour la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans, dont la phase finale aura lieu à Madagascar en 2017.

21/10 Mondial féminin U17. La Corée du Nord a remporté la Coupe du monde en battant aux tirs au but le Japon, 5-4, après le match nul, 0-0, lors du tournoi qui s’est disputé en Jordanie. Côté africain, le Ghana a réussi à se hisser jusqu’aux quarts de finale, mais la sélection ghanéenne a été battue par les Nord-Coréennes, 2-1. Quant au Nigeria et au Cameroun, les deux pays ont terminé derniers de leurs groupes et n’ont remporté aucun match.

OCTOBRE

15/10 Ligue des champions. Finale aller. Les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns ont parfaitement débuté leur double confrontation face aux Egyptiens du Zamalek grâce à un succès probant 3-0, à Pretoria.

23/10 Ligue des champions. Finale retour. Le Mamelodi Sundowns a succédé au Tout Puissant Mazembe en tant que champion d’Afrique. Les Sud-Africains ont perdu 1-0 en Egypte face au Zamalek, mais ils ont bénéficié de la victoire 3-0 au match aller pour soulever le trophée pour la première fois de leur histoire.

24/10 CAN U20. La Confédération africaine de football a procédé au Caire, en Egypte, au tirage au sort de la phase finale, qui se tiendra en Zambie du 26 février au 12 mars 2017.

Groupe A : Zambie, Guinée, Egypte, Mali.

Groupe B : Sénégal, Soudan, Cameroun, Afrique du Sud.

24/10 CAN U17. La Confédération africaine de football a procédé au Caire, en Egypte, au tirage au sort de la phase finale, qui se tiendra à Madagascar du 2 au 6 avril 2017.

Groupe A : Madagascar, Guinée, Cameroun, Ghana.

Groupe B : Mali, Congo, Angola, Niger.

29/10 Coupe de la Confédération. Finale aller. Les Congolais du TP Mazembe et les Algériens du MO Bejaïa se sont séparés sur un nul, 1-1, lors du match disputé au stade Mustapha Tchaker à Blida en Algérie. Les Corbeaux et les Crabes n’ont pas réussi à se départager lors d’une rencontre très équilibrée entre les deux équipes.

Les joueurs du TP Mazembe fêtent leur victoire en Coupe de la Confédération le dimanche 6 novembre à Lubumbashi. STRINGER / AFP

NOVEMBRE

06/11 Coupe de la Confédération. Finale retour. Le TP Mazembe a succédé à l’Etoile du Sahel au palmarès de l’épreuve. Déjà quintuple vainqueur de la Ligue des champions de la CAF, détenteur de trois Supercoupes de la CAF et d’une Coupe d’Afrique des vainqueurs de coupe, le club congolais a décroché sa première Coupe de la Confédération en battant les Algériens du MO Béjaïa 4-1 lors du match retour à Lubumbashi.

03/12 Mondial féminin U20. La Corée du Nord a remporté la Coupe du monde en battant la France en finale sur le score de 3-1, lors du tournoi disputé en Papouasie Nouvelle-Guinée. Côté africain, le Ghana et le Nigeria ont été éliminés dès la phase de groupes. Les Ghanéennes ont fait deux nuls, 2-2 face à la France, et 1-1 face aux Etats-Unis, mais elles ont perdu face à la Nouvelle-Zélande, 1-0. Quant aux Nigérianes, elles ont gagné face au Canada, 3-1, et face à l’Espagne, 2-1, mais la sélection du Nigeria a perdu 6-0 face au Japon. Les Nigérianes finissent avec 6 points, à égalité de points avec l’Espagne et le Japon, mais elles sont éliminées à cause de leur mauvaise différence de buts.

DECEMBRE

03/12 CAN féminine 2016. Pour la dixième fois en douze éditions, le Nigeria a remporté la CAN féminine après sa victoire, 1-0, face au Cameroun, pays organisateur et finaliste malheureux pour la quatrième fois. La Nigériane Desire Oparanozie a inscrit le but vainqueur. En 2014, en Namibie, le Nigeria l’avait emporté 2-0 face aux Camerounaises. Le Ghana a terminé à la troisième position du tournoi au Cameroun, en battant l’Afrique du Sud sur le score de 1-0.

18/12 CAN de beach-soccer. Le Sénégal a remporté la compétition, qui se déroulait sur le sol nigérian, pour la quatrième fois de son histoire (2008, 2011, 2013 et 2016). Lors de la finale, les Sénégalais ont battu le Nigeria sur le score de 8-4. Le Sénégal et le Nigeria, en arrivant en finale, se sont qualifiés pour le Mondial de beach-soccer qui se déroulera aux Bahamas du 27 avril au 7 mai 2017. A noter que l’Egypte s'est imposée face au Maroc 4-1, et a terminé à la 3e place de l'épreuve.