Saber Khalifa (Tunisie)

- Age : 30 ans

- Poste : attaquant

- Club : Club africain (Tunisie)

La carrière professionnelle de Saber Khalifa est l'histoire d'un aller-retour entre l'Afrique du Nord et la France. Après des débuts dans sa ville natale, au Stade Gabésien, l'attaquant rejoint l'ES Tunis, le CS Hamman Lif, et enfin la Lybie au moment où la guerre éclate. A 25 ans, il franchit la Méditerranée et signe à Evian, avant de s'engager pour Marseille… lequel le prête au Club Africain, où il s'engage définitivement en 2016. A travers ces pérégrinations, cet attaquant mobile et adroit devant la cage a marqué près de cent buts, toutes compétitions confondues.

Très apprécié en Tunisie, où il est une véritable vedette, Saber Khalifa a honoré sa première sélection en 2010. Il a pris part au bon parcours des Aigles de Carthage dans la CAN 2012 qui s'est achevée pour eux en quarts de finale, et à la CAN 2013. Absent en 2015, il aura à cœur, à 30 ans, de démontrer qu'il est une valeur sûre du football tunisien et africain lors de l'édition 2017 au Gabon. Ses deux buts en éliminatoires l'ont déjà mis sur la bonne voie…