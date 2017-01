Wilfried Bony (Côte d'Ivoire)

Age : 28 ans

Poste : attaquant

Club : Stoke (Angleterre)

Palmarès international : vainqueur de la CAN 2015, finaliste de la CAN 2012

Depuis la retraite internationale de Didier Drogba, et malgré la présence de joueurs de talent tel Gervinho, Wilfried Bony est sans doute le footballeur qui incarne le mieux les espoirs du peuple ivoirien. Révélé chez les Néerlandais de Vitesse Arnhem, où il passe deux saisons, de 2011 à 2013, et inscrit 58 buts, cet attaquant puissant au jeu direct et terriblement efficace est ensuite appelé en Premier League, le championnat le plus en vue du monde. En deux saisons à Swansea, il fait claquer les filets à 35 reprises, ce qui lui vaut d'être recruté par Manchester City en 2015… alors qu'il se trouve en stage de préparation en vue de la CAN.

Appelé en sélection depuis 2010, Wilfried Bony s'est installé lentement mais sûrement comme un des piliers chez les Eléphants. Buteur reconnu, il passe rarement à côté des grands rendez-vous. Pour preuve, il marque le plus souvent à l'occasion de matchs officiels, et particulièrement lors des grandes compétitions auxquelles il participe : CAN 2012, Coupe du monde 2014, CAN 2015. On peut donc logiquement attendre qu'il réponde présent au Gabon.