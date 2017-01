Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon)

- Age : 27 ans

- Poste : attaquant

- Club : Borussia Dortmund (Allemagne)

Pierre-Emerick Aubameyang est probablement le joueur africain le plus en vue actuellement, même si le titre 2016 de meilleur footballeur du continent lui a échappé. Après un bref passage au Milan AC lors de sa formation, cet attaquant très rapide découvre la Ligue 1 française en 2008 et devient la terreur des défenses. Dans l'Hexagone, il plante 55 buts en cinq ans avant de traverser le Rhin pour prendre une nouvelle dimension. Débarqué à Dortmund en 2013, Pierre-Emerick Aubameyang devient rapidement le chouchou du Westfallenstadion. Il faut à peine trois ans au nouvel avant-centre des jaune et noir pour atteindre l'impressionnant total de cent buts !

Né en France d'une mère espagnole et d'un père gabonais – et ancien joueur professionnel – Pierre-Emerick Aubameyang a honoré une sélection Espoirs avec les Bleuets avant d'opter pour le Gabon, à l'âge de 19 ans. Meilleur buteur de la CAN 2012, qui s'achève en quarts de finale pour les Panthères, il devient par la suite capitaine de l'équipe nationale. Pour la CAN 2017, jouée à domicile, Pierre-Emerick Aubameyang sera non seulement le meneur technique du onze gabonais, mais aussi son meneur moral. C'est peu de dire que tout un pays compte sur lui !