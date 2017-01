Hilal Soudani (Algérie)

- Age : 29 ans

- Poste : attaquant

- Club : Dinamo Zagreb (Croatie)

- Sélections : 39

Après avoir passé sa jeunesse et ses premières saisons professionnelles à l'ASO Chlef, dans sa ville natale, Hilal Soudani a largué les amarres en 2011, non sans avoir fêté le seul titre de champion d'Algérie de son club de cœur.

Passé par le Portugal avant de s'engager pour le Dinamo Zagerb, cet attaquant de pointe puissant, gaucher mais capable de marquer des deux pieds comme de la tête, totalise déjà près de 150 chez les professionnels, dont une vingtaine sous les couleurs de la sélection algérienne qu'il a intégrée en 2011.

Lors des éliminatoires de la CAN 2017, il a inscrit à lui seul la bagatelle de sept buts sur les 25 marqués par les Fennecs, soit le meilleur total individuel de la compétition. Toutefois, comme la plupart de ses coéquipiers, il a manqué les grands rendez-vous continentaux de ces dernières années : un seul but lors de la CAN 2013 et un autre durant la CAN 2015. A 29 ans, en pleine maturité, la CAN 2017 pourrait être son apogée…