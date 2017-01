Asamoah Gyan (Ghana)

- Age : 31 ans

- Poste : attaquant

- Club : Shanghai (Chine)

- Palmarès international : finaliste de la CAN 2010, 2015

Le parcours professionnel d'Asamoah Gyan débute au pays, dans les rangs des Liberty Professionals, puis ce sera l'aventure en Italie, dont le bilan est mitigé, à Rennes, en Angleterre puis au Emirats arabes unis, où cet avant-centre puissant devient une légende en inscrivant près de 130 buts en quatre saisons. Depuis 2015, Asamoah Gyan évolue en Chine dont il contribue à rendre le championnat plus attrayant et plus compétitif.

Asamoah Gyan et la sélection nationale du Ghana, qu'il a intégrée en 2003, c'est une histoire d'amour. A 31 ans, le natif d'Accra incarne l'âme de l'équipe, avec qui il frise les 100 sélections et les 50 buts, une réussite qui fait de lui le meilleur réalisateur de l'histoire des Black Stars. Sous le maillot ghanéen, il a connu les défaites amères des CAN 2008, 2010 et 2015, mais aussi le magnifique parcours lors de la Coupe du monde 2010, au cours de laquelle il marque trois buts. A 31 ans, la CAN 2017 se présente à lui comme une des dernières grandes occasions de briller sur le plan international.