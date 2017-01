Meilleure performance : 1er tour (2004, 2006)

Nombre de participations : 2

Parcours en éliminatoires : 1er du groupe L devant le Swaziland, la Guinée et le Malawi

Sélectionneur : Calistus Pasuwa

Sur le papier, le Zimbabwe est sans doute la sélection la plus faible de sa poule, où figurent l'Algérie, la Tunisie et le Sénégal. Seul représentant de l'Afrique australe dans la CAN, les Guerriers vont se rendre au Gabon avec des ambitions forcément limitées. Certes, ils ont terminé premiers de leur groupe qualificatif, mais avec seulement trois victoires en six matchs. Sans l'inconstance de la Guinée, qui a perdu contre toute attente de précieux points face au Swaziland et au Malawi à domicile (en réalité au Maroc en raison des restrictions de voyage en Guinée dues à l'épidémie du virus Ebola), il n'est pas sûr que le Zimbabwe aurait pu rêver d'une phase finale de CAN plus de dix ans après sa dernière participation.

Exclu par la Fifa des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 en raison d'une dette impayée à son entraîneur José Claudinei, les Guerriers vont se présenter au Gabon avec un déficit de préparation par rapport à leurs adversaires. Ils miseront tout sur leur attaque où brillent Knowledge Musona, désormais titulaire à Ostende, en Belgique, après un passage remarqué chez les Kaizer Chiefs sud-africains, et Khama Billiat, buteur prolifique dans le championnat sud-africain depuis plusieurs saisons. Une qualification pour les quarts-de-finale serait une première pour ce pays où le football subit une rude concurrence de la part du cricket et du hockey sur gazon.