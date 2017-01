Henryk Kasperczak (Tunisie)

Nationalité : Franco-Polonaise

Age : 70 ans

Sélections entraînées : Côte d'Ivoire (1993-94), Tunisie (1994-1998), Maroc (2000), Mali (2001-2002), Sénégal (2006-2008), Mali (2013-2015)

Meilleure performance en CAN : finale en 1996 (Tunisie)

A 70 ans, l'ancien milieu de terrain de la Pologne demi-finaliste du Mondial 1974 sera le doyen des sélectionneurs de cette CAN 2017. Le banc de la sélection tunisienne, qu'il a rejoint en juillet 2015, ne lui est pas inconnu : Henryk Kasperczak l'avait déjà occupé durant une période faste, de 1994 à 1998. Une période marquée par une place de finaliste de la CAN en 1996 et une participation à la Coupe du monde 1998.

Par la suite, son parcours africain l'a conduit au Mali. Avec les Aigles, Henryk Kasperczak avait pris la quatrième place de la CAN 2002. Ses deux dernières CAN, en 2008 avec le Sénégal, et en 2015 de nouveau avec le Mali, s'étaient en revanche soldées par des éliminations au premier tour.

Sélectionneur éminemment expérimenté, Henryk Kasperczak devra toutefois se méfier de la pression inévitable lors d'une compétition comme la CAN. En janvier 2016, le technicien polonais avait dû renoncer à participer au Chan en raison d'un malaise. Saura-t-il emmener au plus haut niveau une équipe qui peut se targuer d’avoir une des meilleures défenses du continent actuellement ?