- Meilleure performance : 2 victoires (1992, 2015), 2 finales (2006, 2012)

- Nombre de participations : 21

- Parcours en éliminatoires : 1er du groupe I devant la Sierra Leone et le Soudan

- Sélectionneur : Michel Dussuyer



Difficile de ne pas placer la Côte d'Ivoire dans le panier des favoris. Valeur sûre du football africain, les Eléphants sont, en outre, les tenants du titre. Pourtant, l'équation semble compliquée pour réussir la passe de trois, après les triomphes continentaux de 1992 et 2015.

Les éliminatoires de la CAN ont été une dure épreuve pour les nerfs des supporteurs ivoiriens : trois matchs nuls et une seule victoire face à des adversaires aussi modestes que la Sierra Leone et le Soudan. Les récentes sorties en éliminatoires de la Coupe du monde 2018 (victoire 3-1 à domicile face au Mali et match nul 0-0 au Maroc) ont à peine rassuré du côté d'Abidjan.

Au cœur des interrogations : des joueurs-vedettes en méforme ces derniers mois, à l'image de l’avant-centre Wilfried Bony, en manque de réussite du côté de Stoke City ces derniers mois. L'ailier feu follet Gervinho qui, lui, a choisi de faire fructifier son talent en Chine, sera absent… Ajoutez à cela les retraites internationales de Yaya Touré, maître de l’entrejeu ivoirien pendant plus d’une décennie, et de son frère Kolo, et vous comprendrez qu'il y a plus de questions que de réponses actuellement dans l'esprit du sélectionneur Michel Dussuyer. Pour se fabriquer un mental et éviter de gamberger, les Eléphants ont intérêt à gagner leur premier match face au Togo avant d'affronter la RD Congo et le Maroc, de sérieux clients.