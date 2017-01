Aliou Cissé (Sénégal)

Nationalité : sénégalaise

Age : 40 ans

Sélections entraînées : Sénégal (2012)

Meilleure performance en CAN : -

L'ancien joueur du Paris-Saint-Germain a débuté sa carrière d'entraîneur comme adjoint à Louhans-Cuiseaux avant de devenir sélectionneur du Sénégal par intérim, en 2012. Il s'est vu ensuite confier l'équipe olympique qu'il a menée en quarts de finale des Jeux de Londres.

Rappelé à la tête de l'équipe A en mars 2015, l'ancien défenseur va retrouver au Gabon la CAN, une compétition qu'il connaît pour en avoir été finaliste malheureux en 2002. Ajoutez à cela un rôle de capitaine dans la meilleure équipe de l'histoire du football sénégalais, quart de finaliste de la Coupe du monde 2002, et vous comprendrez qu'Aliou Cissé est un monument tant pour les supporteurs que pour la génération actuelle des joueurs sénégalais.

Malgré un parcours sans faute lors des éliminatoires (six victoires en six rencontres), Aliou Cissé garde la tête froide et ne veut pas faire du Sénégal un favori de l'épreuve. Au Gabon, le sélectionneur tentera de mobiliser ses joueurs et de leur faire perdre la suffisance qui, selon lui, les caractérise parfois. C'est à cette condition que l'outsider sénégalais pourra espérer mieux que lors de ses dernières et décevantes sorties en CAN.