Meilleure performance : 1 victoire (2004), 2 finales (1965, 1996)

Nombre de participations : 17

Parcours en éliminatoires : 1er du groupe A, devant le Togo, le Liberia et Djibouti.

Sélectionneur : Henryk Kasperczak

La Tunisie pourrait être surnommée « le métronome du football africain ». Au Gabon, elle disputera sa treizième phase finale de CAN d'affilée : seule l'Egypte a fait mieux. Ajoutez à cela quatre participations aux quarts-de-finale sur les six dernières éditions, et vous comprendrez ce que veut dire le mot « constance ». Oui, mais... Car il y a un mais.

Depuis 2004 et son unique victoire finale dans la compétition, la Tunisie ne parvient plus à se sublimer. En 2015, c'est avec un bilan mitigé de deux nuls face au Cap-Vert et à la RD Congo et une victoire étriquée sur la Zambie (2-1) que les Aigles de Carthage ont franchi le cap du premier tour. Depuis, ils ont assuré l'essentiel en éliminatoires de la CAN, malgré une défaite au Libéria, et en qualifications pour le Mondial 2018 (victoires face à la Guinée et en Libye). Pourtant, leur jeu est n'est pas toujours étincelant.

C'est de nouveau avec les habits d'un outsider que la Tunisie se rendra au Gabon, et cela d'autant plus que son groupe se compose de l'Algérie, du Sénégal et du Zimbabwe. Bref, du costaud ! Les joueurs d'Henryk Kasperczak s'appuieront une nouvelle fois sur une solidité défensive qui a fait ses preuves – trois buts encaissés seulement en phase qualificative. Une défense dans laquelle le gardien Aymen Mathlouthi et le défenseur central Aymen Abdennour rassurent leurs coéquipiers. Devant, Saber Khalifa, revenu au pays après un passage par Marseille, devrait être l'animateur d'une attaque expérimentée où, toutefois, le manque de jeunesse pourrait se faire sentir.