- Meilleure performance : 1 finale (1972)

- Nombre de participations : 9

- Parcours en éliminatoires : 1er du groupe C devant le Bénin, la Guinée équatoriale et le Soudan du Sud

- Sélectionneur : Alain Giresse

Le Mali serait-il sur le déclin ? Après avoir terminé deux fois de suite sur le podium de la CAN, en 2012 et 2013, les Aigles avaient quitté l'édition 2015 par la petite porte, éliminés au premier tour après un triste match nul contre la Guinée. Une élimination qui a poussé l'emblématique capitaine Seydou Keita à mettre sa carrière internationale en sommeil…

Après un parcours parfaitement maîtrisé lors des qualifications pour la CAN 2017, ponctué de cinq victoires, un nul, treize buts marqués et seulement trois encaissés face à de modestes adversaires, le Mali est de nouveau dans le doute. En ce ne sont pas ses récentes performances en éliminatoires de la Coupe du monde 2018 – défaite en Côte d'Ivoire (1-3) et match nul à domicile face au Gabon (0-0) – qui pourront le rassurer.

Pour les Aigles, il existe tout de même un espoir de bien figurer au Gabon. Cet espoir tient en une éclosion rapide et spectaculaire de la jeune génération, celle qui a rapporté une médaille de bronze de la Coupe du monde des moins de 20 ans disputée en 2015 en Nouvelle-Zélande. Dans les rangs maliens, un certain Adama Traoré, aujourd'hui âgé de 21 ans, s'était illustré. Il brille aujourd'hui sous les couleurs de l'AS Monaco… Il pourrait briller cet hiver au Gabon aux côtés des étoiles montantes de la sélection : Bakary Sako et Abdoulaye Diaby, voire Kalifa Coulibaly, en pleine réussite actuellement avec les Belges de La Gantoise.