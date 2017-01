- Meilleure performance en CAN : 4 victoires (1984, 1988, 2000, 2002), 2 finales (1986, 2008)

- Nombre de participations : 17

- Parcours en éliminatoires : 1er du groupe M devant la Mauritanie, l’Afrique du Sud et la Gambie

- Sélectionneur : Hugo Broos

Le Cameroun, monstre sacré du continent africain, avec quatre titres en CAN, ne sait plus où il en est. Après une Coupe du monde 2014 au Brésil ratée, les Lions indomptables étaient repartis de Guinée équatoriale la queue entre les jambes, éliminés au premier tour de la CAN 2015, pour leur grand retour après deux éditions manquées.

Qualifiés sans difficultés pour le Gabon, les Camerounais ont de nouveau marqué le pas lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 à l’automne, avec deux matchs nuls (1-1 en Algérie et 1-1 à domicile face à la Zambie). Autant dire que ces dernières sorties n'ont pas levé les doutes du côté de Yaoundé.

Reste que, même sans joueur de génie comme ils en ont connus par le passé, le Cameroun possède une puissance athlétique et une organisation au dessus de la moyenne. Côté individualités, il pourra s'appuyer sur le milieu de terrain Nicolas Nkoulou qui, à 26 ans, est déjà très expérimenté avec ses 70 sélections, et Eric Choupo-Moting, fer de lance offensif rompu aux rudes batailles de la Bundesliga allemande. En attaque, cette CAN pourrait être l'occasion pour Benjamin Moukandjo, buteur important en Ligue 1, d'éclater enfin au niveau international.

Malgré les incertitudes, le Cameroun devrait s'extirper d'un groupe, composé du Gabon, du Burkina Faso et de la Guinée-Bissau, à sa portée. Quant à l'objectif fixé par la fédération – la victoire finale… – il paraît pour l'heure très utopiste.