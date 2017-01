- Meilleure performance en CAN : 1 victoire (1990), 1 finale (1980)

- Nombre de participations : 16

- Parcours en éliminatoires : 1er du groupe J devant l’Ethiopie, les Seychelles et le Lesotho

- Sélectionneur : Georges Leekens



Après avoir épaté le monde entier lors du Mondial brésilien de 2014 avec un huitième de finale face à l’Allemagne, l'Algérie était rentrée dans le rang à l'occasion de la CAN 2015, qu'elle avait quittée au stade des quarts-de-finale, nettement éliminée par la Côte d'Ivoire (1-3). Depuis, sa campagne de qualification pour la CAN 2017 s'est on ne peut mieux passée, surtout du côté offensif, avec un bilan de 25 buts inscrits en six matchs. Mais l'opposition, constituée de l’Ethiopie, des Seychelles et du Lesotho, n'était pas des plus redoutables.

Plus inquiétant pour les Fennecs est la valse des entraîneurs qui a suivi le départ du sélectionneur Christian Gourcuff en avril 2016. A la suite du Breton, Nabil Neghiz, pour un seul match, puis Milovan Rajevac, pour deux rencontres, se sont assis sur le banc algérien. Enfin, le Belge Georges Leekens a pris en charge l'équipe le 27 octobre dernier… et sa première sortie ne fut pas une grande réussite. Défaits au Nigéria (1-3) en éliminatoires du Mondial 2018, les Fennecs ont montré d’inquiétants signes de fébrilité défensive, tandis que leur attaque se trouvait particulièrement maladroite.

C'est néanmoins sur sa force offensive que l'Algérie s'appuiera au Gabon, où le trio « anglais » constitué de Sofiane Feghouli, Islam Slimani et Riyad Mahrez sera son principal atout. Les Verts se souviendront aussi qu'en 2015, ils avaient déjà écarté le Sénégal, qui sera de nouveau sur leur chemin cette année. Si une bonne ambiance règne dans le groupe, ce qui n'est jamais garanti avec l'Algérie, celle-ci peut aller loin et, pourquoi pas, rêver d'un deuxième sacre continental !